SHOA descarta riesgo de tsunami tras temblor registrado en la zona sur de Chile

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el sismo de magnitud 5,6 registrado la tarde de este viernes en la zona austral del país.

A través de un comunicado, el organismo informó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", llamando a la tranquilidad de la población.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 19:19 horas, con epicentro ubicado a 265 kilómetros al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.