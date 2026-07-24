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Llevaba seis años prófugo: detienen a último presunto responsable del homicidio de brigadista de CONAF en Cañete

José Llanquileo Painemil, integrante de la Resistencia Mapuche Lafkenche, fue ubicado por la PDI y enfrentará cargos por el ataque incendiario donde murió Moisés Orellana Pavéz.

Martín Neut

Nicolás Medina

Detienen a integrante de la RML prófugo por homicidio de brigadista de CONAF en Cañete

Detienen a integrante de la RML prófugo por homicidio de brigadista de CONAF en Cañete

03:08

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Tras seis años prófugo, la PDI detuvo en Cañete a José Llanquileo Painemil, integrante de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), investigado por su presunta participación en el homicidio del brigadista de CONAF Moisés Orellana Pavéz, ocurrido en 2020.

El operativo fue realizado por detectives de la Fuerza de Tarea Arauco, quienes ubicaron al imputado y concretaron su captura mediante una orden judicial de entrada y registro.

“Se procedió a la detención de esta persona, quien es integrante de la orgánica radical RML y quien se mantenía prófugo de la justicia por la responsabilidad que le cabe en el atentado incendiario ocurrido el 8 de septiembre del 2020”, señaló el subprefecto de la PDI Carlos Henríquez.

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El caso se remonta al ataque contra un complejo de cabañas en el sector Lloncao, donde fueron incendiadas tres viviendas y robados vehículos. Durante la huida de los atacantes, Moisés Orellana, de 21 años, recibió un disparo que le provocó la muerte.

“El trabajo que no ha cesado”

Por estos hechos, la Fiscalía ya logró condenas contra dos involucrados, quienes cumplen penas de 28 años de cárcel. El fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, destacó que “el trabajo que no ha cesado” permitió ubicar a otro de los prófugos y concretar su detención.

Llanquileo será formalizado por los delitos de homicidio, atentado incendiario y robo con violencia. Desde el Gobierno valoraron la captura y aseguraron que permitirá avanzar contra los responsables de hechos de violencia en la provincia de Arauco.

“Estamos absolutamente a favor de apoyar todas las acciones de la policía y de las fuerzas armadas en orden a evitar la impunidad en casos de delitos terroristas tan graves como este”, afirmó el delegado presidencial regional, Julio Anativia.

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