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El mundo entero mira a Colo Colo: la reacción internacional al fichaje de Vozinha por el “Cacique”

Desde todo el planeta voltean hacia Chile por la contratación del jugador más querido del momento.

Javier Catalán

Getty Images

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Aníbal Mosa lo consiguió. Luego de varios días de negociación y, pese a que el cuerpo técnico no lo quería, finalmente, Vozinha fichará por Colo Colo.

Fue el propio presidente de los albos el que confirmó la noticia, revolucionando por completó el mundo del fútbol, con reacciones desde todo el mundo por la incorporación del futbolista más querido de la actualidad.

Uno que no se perdió la noticia fue el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, quien pasó de notificar refuerzos de clubes como Barcelona, Real Madrid o Manchester United, a hablar del cuadro albo.

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En tanto, desde Argentina también alucinaron con la contratación de los albos. TyC Sports tituló su nota informativa con “Bombazo: tras su histórica participación en el Mundial, Vozinha atajará en Colo Colo”.

MDZ complementó con “Pase Mundial: Vozinha, el arquero figura de Cabo Verde, jugará en un grande de Sudamérica”, escribieron, mientras en el texto aseguraban la importancia del club al que llega el guardameta.

Por otro lado, en Brasil, CNN tampoco se quiso quedar atrás. "Vozinha, la estrella de Cabo Verde, ficha por un gigante sudamericano"

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