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VIDEO. Solicitan rescate urgente en Alto del Carmen: cerca de 60 animales quedaron atrapados bajo metros de nieve en la cordillera

Crianceros de Chollay alertan por caballos y mulares aislados tras intensas nevadas, mientras piden apoyo aéreo para llegar hasta el sector.

Martín Neut

Cerca de 60 animales quedaron atrapados bajo metros de nieve en la cordillera

Cerca de 60 animales quedaron atrapados bajo metros de nieve en la cordillera

Las fuertes nevadas registradas en la zona cordillerana de Atacama tras el reciente sistema frontal dejaron a cerca de 60 animales aislados en el sector de Chollay, en la comuna de Alto del Carmen, situación que mantiene en alerta a los crianceros de la zona.

Caballos y mulares permanecen atrapados en los campos cordilleranos luego de que el refugio donde se resguardaban fuera destruido por una avalancha, que provocó una acumulación de nieve de más de cuatro metros y dejó el lugar con riesgo de nuevos desprendimientos.

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Durante los últimos tres días, los arrieros han intentado acceder al área para entregar ayuda y evaluar el estado de los animales, pero las condiciones del terreno han dificultado las labores.

Ante el peligro de ingresar por tierra, los habitantes solicitaron apoyo aéreo a los equipos de emergencia para inspeccionar la zona y coordinar un eventual rescate.

Los crianceros advirtieron que el paso de las horas aumenta la preocupación debido a las bajas temperaturas, la falta de alimento y la posibilidad de nuevas precipitaciones en la cordillera. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para agilizar un operativo que permita poner a salvo a los animales.

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