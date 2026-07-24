La Velada del Año 6 gratis en Chile: esta es la cartelera completa de combates de Ibai
Conoce los combates organizados para la sexta edición del evento de creadores de contenidos más grande de la comunidad hispanohablante.
El próximo sábado 25 de julio, Ibai Llanos será el protagonista de la sexta edición de La Velada del Año, el evento de creadores de contenidos más grande de la comunidad hispanohablante.
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El streamer español apostó por una cartelera de 10 combates de boxeo donde contará con la presencia de dos periodistas, un youtuber y diversos influencers.
¿Cuáles son los combates organizados para La Velada del Año 6?
Este evento se podrá disfrutar en Chile de manera gratuita desde las 14:00 horas a través de los canales de YouTube y Twitch de Ibai Llanos y contará con aproximadamente ocho horas de contenidos.
Para esta oportunidad, el creador de contenidos español organizó 10 combates, los cuales podrás conocer a continuación:
- Marta Díaz VS Tatiana Kaer
- Plex VS Fernanfloo
- Illojuan VS TheGrefg
- Samy Rivers VS RoRo
- Edu Aguirre VS Gastón Edul
- Lit Killah VS Kidd Keo
- Alondrissa VS Angie Velasco
- Gero Arias VS Viruzz
- Fabiana Sevillano VS La Parce
- Clerss VS Natalia MX
Además, el evento contará con al menos cinco espectáculos musicales, los cuales estarán protagonizados por destacados artistas de la escena musical hispanohablante.
- Yandel
- Juanes
- Lucho RK & La Pantera
- Bad Gyal
- Anuel AA
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