La Velada del Año 6 gratis en Chile: esta es la cartelera completa de combates de Ibai

El próximo sábado 25 de julio, Ibai Llanos será el protagonista de la sexta edición de La Velada del Año, el evento de creadores de contenidos más grande de la comunidad hispanohablante.

El streamer español apostó por una cartelera de 10 combates de boxeo donde contará con la presencia de dos periodistas, un youtuber y diversos influencers.

¿Cuáles son los combates organizados para La Velada del Año 6?

Este evento se podrá disfrutar en Chile de manera gratuita desde las 14:00 horas a través de los canales de YouTube y Twitch de Ibai Llanos y contará con aproximadamente ocho horas de contenidos.

Para esta oportunidad, el creador de contenidos español organizó 10 combates, los cuales podrás conocer a continuación:

Marta Díaz VS Tatiana Kaer

Plex VS Fernanfloo

Illojuan VS TheGrefg

Samy Rivers VS RoRo

Edu Aguirre VS Gastón Edul

Lit Killah VS Kidd Keo

Alondrissa VS Angie Velasco

Gero Arias VS Viruzz

Fabiana Sevillano VS La Parce

Clerss VS Natalia MX

Además, el evento contará con al menos cinco espectáculos musicales, los cuales estarán protagonizados por destacados artistas de la escena musical hispanohablante.