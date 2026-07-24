“Es una mujer muy buena”: el mensaje de ‘El Chino’ a esposo de una de las parvularias rescatadas

Luego del exitoso operativo de rescate en el sector de Termas de Colina, en el Cajón del Maipo, el foco de la controversia se trasladó desde la emergencia climática hacia las tensiones familiares que dejó el aislamiento. Manuel Orellana, conocido como ‘El Chino’, quien permaneció atrapado por el temporal junto a dos educadoras de párvulos, decidió romper el silencio para desmentir las acusaciones en su contra, centrando su intervención en un mensaje directo al esposo de una de las involucradas.

Frente a los rumores que sugerían un presunto secuestro o un vínculo de índole romántica durante los días de encierro, Orellana optó por dirigirse de manera frontal al marido de Magdalena Retamal (31), buscando apaciguar las especulaciones y defender la honra de su compañera de refugio.

“Le digo que tiene una buena mujer, que tiene que estar con ella y tiene que creerle, porque a cualquiera le podría haber pasado una tragedia”, expresó categóricamente Orellana, añadiendo que, durante todo el periodo en que estuvieron incomunicados, “ella sabía que su esposo la estaba esperando”, dijo en en el programa Hay que decirlo de este viernes.

El contraste con las amenazas armadas

El tono conciliador del mensaje de Orellana contrasta fuertemente con el clima de hostilidad denunciado por su propio círculo íntimo en los días previos. Génesis, la actual pareja del rescatado, había revelado públicamente un grave episodio de amedrentamiento protagonizado, precisamente, por el destinatario de este mensaje.

De acuerdo a la denuncia de la mujer, mientras se desarrollaban las labores de búsqueda, la incertidumbre derivó en violencia. “El marido de Magdalena fue a mi casa con armas a amenazarme. Que iban a llegar a mí y a mi hijo a secuestrarnos”, relató Génesis, lamentando que se juzgara a Orellana como un delincuente pese a que los tres aislados se conocían desde hace más de seis años por el jardín infantil de su hijo.

Convivencia y desmentido de calumnias

Para respaldar su llamado a la confianza familiar, Orellana detalló la estricta dinámica de respeto que mantuvieron en el refugio junto a Retamal y a la también educadora Martina Núñez (22). Según explicó, la supervivencia se basó en la división de labores domésticas, como cocinar y limpiar, y en el apoyo espiritual mediante la oración.

Finalmente, el hombre fue enfático en descartar cualquier tipo de acercamiento íntimo que pudiera dar pie a los celos o a las dudas de los familiares. “Éramos amigos, ni un día pasó nada porque nos respetamos (...) La gente está hablando muchas calumnias, son cosas que no son reales. Yo tenía mi pareja, ella tenía su pareja, no tenía necesidad de andar buscando polola”, concluyó, cerrando así las especulaciones sobre los días de aislamiento en la alta montaña.