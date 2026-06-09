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Prisión preventiva para cuatro integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche por el homicidio de brigadista de Conaf

Los imputados fueron detenidos en un operativo realizado en Cañete y también son investigados por robos e incendios ocurridos en la provincia de Arauco.

Martín Neut

Nicolás Medina

Prisión preventiva para cuatro integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche

Prisión preventiva para cuatro integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche

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En prisión preventiva quedaron cuatro comuneros mapuche vinculados a la orgánica Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), tras ser formalizados por una serie de delitos asociados a hechos de violencia rural ocurridos en la provincia de Arauco.

Los imputados, identificados como Alexis Llanquileo, Eduardo Donoso Tromelao, Diego Lincopan y César Millanao, fueron detenidos durante un operativo de la PDI y la Armada realizado en el lof Huentelolen, en Cañete, que contó con la participación de cerca de 150 efectivos.

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La Fiscalía les atribuye los delitos de robo con intimidación reiterado, incendio de vivienda reiterado, incendio y homicidio simple, todos en calidad de coautores. Entre los hechos investigados figura el asesinato del brigadista de Conaf de tan solo 21 años, Moisés Orellana, ocurrido en septiembre de 2020.

Los cuatro acusados permanecían prófugos desde entonces. Tras la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Cañete decretó su prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

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