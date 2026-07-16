Detienen en Magallanes a prófugo investigado por homicidio y ataques incendiarios en la macrozona sur

Un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI), la Autoridad Marítima y el Ministerio Público permitió la detención de un hombre de 41 años que permanecía prófugo de la justicia y que es investigado por su presunta participación en delitos violentos ocurridos en la macrozona sur, entre ellos el homicidio de Moisés Orellana y ataques incendiarios registrados en Cañete durante 2020.

La captura se concretó en el sector del golfo Almirante Montt, cercano a Puerto Natales, en la provincia de Última Esperanza, tras labores de inteligencia policial y análisis de información desarrolladas por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Natales, con apoyo de la Policía Marítima.

PDI Ampliar

El prefecto (s) de la Región Policial de Magallanes, Pablo Merino, indicó que el detenido “estaría vinculado a la organización Resistencia Mapuche Lafkenche”, investigada por la Fuerza de Tarea Arauco de la PDI en coordinación con la Fiscalía por delitos como homicidio, incendio y robo con intimidación.

El operativo contempló el despliegue de una lancha de servicio, una unidad marítima y un binomio canino de la Capitanía de Puerto. El gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de navío litoral Francisco Arias Larraín, señaló que la intervención formó parte de un trabajo interagencial orientado a fortalecer la seguridad marítima en la región de Magallanes.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que el procedimiento “demuestra que la coordinación entre las instituciones del Estado permite obtener resultados concretos en materia de seguridad” y reafirma el compromiso con el combate al crimen organizado.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales. Su detención fue ampliada hasta este viernes, cuando enfrentará de manera telemática la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Cañete.