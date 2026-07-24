Temblor se percibe en la zona sur de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Un sismo de magnitud 5,6 se registró durante la tarde de este viernes 24 de julio en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, según información preliminar entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 19:10 horas y tuvo su epicentro ubicado a 263 kilómetros al sur de Puerto Williams, con una profundidad de 10 kilómetros. Las coordenadas del evento fueron estimadas en -57,30 grados de latitud y -67,44 grados de longitud.

Hasta el momento, no se han informado daños ni afectaciones asociadas al sismo. Las autoridades mantienen el monitoreo del fenómeno y reiteraron el llamado a informarse únicamente a través de canales oficiales ante este tipo de eventos.