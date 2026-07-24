Temblor se percibe en la zona sur de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo
Senapred entregó más detalles del movimiento telúrico.
Un sismo de magnitud 5,6 se registró durante la tarde de este viernes 24 de julio en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, según información preliminar entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 19:10 horas y tuvo su epicentro ubicado a 263 kilómetros al sur de Puerto Williams, con una profundidad de 10 kilómetros. Las coordenadas del evento fueron estimadas en -57,30 grados de latitud y -67,44 grados de longitud.
Hasta el momento, no se han informado daños ni afectaciones asociadas al sismo. Las autoridades mantienen el monitoreo del fenómeno y reiteraron el llamado a informarse únicamente a través de canales oficiales ante este tipo de eventos.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.