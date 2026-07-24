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Del círculo de confianza a salir del Gobierno: quién es el exsubsecretario que renunció tras dar positivo a test de drogas

El abogado de 36 años se convirtió en una de las principales figuras del Ministerio de Hacienda durante sus poco más de cuatro meses en el cargo.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

La salida de Juan Pablo Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda tomó por sorpresa al Gobierno. Esto, luego que el abogado presentara su renuncia tras dar positivo a un test de drogas.

Sobre el resultado, Rodríguez aseguró que no consume drogas y lo atribuyó a un posible error. Además, anunció que se someterá a nuevos exámenes en otros laboratorios.

¿Quién es Juan Pablo Rodríguez?

Con 36 años, el abogado viñamarino llegó al Gobierno el 11 de marzo, de la mano del ministro de Hacienda, Jorque Quiroz, convirtiéndose rápidamente en una de las principales figuras de la cartera.

Durante su gestión, lideró negociaciones legislativas, coordinó proyectos económicos y representó al ministerio en distintas instancias públicas.

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Entre los temas que encabezó estuvieron las conversaciones en el Senado sobre el proyecto de inteligencia financiera y el levantamiento del secreto bancario, además de participar en la defensa de iniciativas económicas del Ejecutivo.

Antes de asumir el cargo, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y fue uno de los fundadores del centro de estudios Plensa.

En 2020 fue reconocido entre los 100 Jóvenes Líderes de El Mercurio y, posteriormente, fue candidato a la Convención Constitucional y a diputado, aunque no logró ser electo.

Tras conocerse su renuncia, el ministro Jorge Quiroz destacó su trabajo y afirmó que “es mejor esperar a que el proceso termine”. En tanto, mientras se resuelve el resultado definitivo del examen, Tomás Bunster asumirá como subsecretario de Hacienda de manera subrogante.

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