Por investigación de presunta “cuota”: PDI incauta celular y computador de senador Alejandro Kusanovic
La PDI retiró dispositivos electrónicos del senador y de su jefe de gabinete en Punta Arenas. La causa indaga una eventual devolución forzada de remuneraciones.
La investigación penal que involucra al senador Alejandro Kusanovic avanzó este viernes con diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones en Punta Arenas.
Según informó Mega Investiga, detectives especializados ingresaron a su oficina parlamentaria y a su domicilio para retirar teléfonos celulares y computadores.
El operativo fue autorizado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, tras una solicitud del fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto.
Los dispositivos incautados pertenecen al legislador y a su jefe de gabinete, y serán examinados en busca de comunicaciones, archivos y otros antecedentes vinculados con la denuncia.
Noticia en desarrollo.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.