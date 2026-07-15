Exasesor de Camila Flores presenta querella contra la senadora por cobro de cuota mensual

Un nuevo y complejo capítulo judicial enfrenta la senadora Camila Flores, luego de que su exasesor, Julio Lillo Catalán, presentara una querella criminal en su contra. La acción legal se enmarca en la investigación del caso conocido informalmente como la “cuota Flores”, un presunto mecanismo de cobros irregulares al interior del Congreso.

Según los antecedentes revelados, el relacionador público de profesión ingresó el libelo ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, acusando a la parlamentaria por el delito de exacciones ilegales. Cabe recordar que el propio Lillo ya había declarado como testigo clave ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, afirmando que desde su primer sueldo con fondos públicos en 2019, la entonces diputada comenzó a exigirle la entrega de dinero.

El esquema de la “cuota Flores”

De acuerdo a Radio Bío Bío, el documento legal detalla explícitamente el mecanismo operado por la autoridad. En la práctica, el esquema consistía en el cobro sistemático de una fracción de las remuneraciones que recibía el personal de apoyo del Parlamento, recursos que eran desviados de sus destinatarios originales.

Los registros de la investigación apuntan a que estos fondos públicos habrían sido utilizados para solventar gastos estrictamente personales de la congresista. Entre los pagos financiados mediante este mecanismo se encontrarían las cuotas del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la adquisición de un vehículo particular.

Avance en tribunales y silencio en el entorno

Durante la jornada de este martes, el Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió a trámite la querella criminal e instruyó derivar los antecedentes directamente al Ministerio Público vía oficio. Ante esta resolución judicial, el escenario más probable es que esta nueva causa termine agrupándose con la indagatoria original, consolidando una sola investigación penal.

Tras conocerse el avance del proceso en los tribunales de la quinta región, el entorno de la cuestionada parlamentaria fue contactado para abordar las graves acusaciones contenidas en el libelo. No obstante, el equipo y la defensa de la senadora optaron por guardar silencio y no emitir ninguna declaración pública al respecto.