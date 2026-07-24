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Oposición arremete contra el Gobierno tras salida de subsecretario de Hacienda por test de drogas positivo

“Se vicia completamente la megarreforma”, señalaron diputados tras conocerse la noticia.

Juan Castillo

Agencia Uno

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Diputados de oposición reaccionaron a la salida del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, luego de conocerse que habría obtenido un resultado positivo en un examen de drogas.

Los parlamentarios emplazaron al Gobierno a transparentar los antecedentes del caso y aclarar si existen otras autoridades en una situación similar.

Uno de los cuestionamientos más duros provino del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien recordó que la aplicación de estos controles fue impulsada mediante una indicación presentada junto a la parlamentaria Daniella Cicardini.

“Hasta el momento, los únicos resultados positivos del gobierno de Kast son los de los test de drogas”, escribió en su cuenta de X.

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Parlamentarios exigen publicar resultados y aclarar si existen otros casos

Manouchehri agregó que “el Gobierno debe cumplir la ley, publicar el resultado y aclarar si existen otros casos entre las autoridades que han dejado sus cargos. Chile merece saber toda la verdad”, afirmó.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría vinculó la situación con la denominada megarreforma impulsada por Hacienda. “Si se confirma la adicción del subsecretario de Hacienda, se vicia completamente la megarreforma de fondo y forma”, señaló.

En la misma línea, el diputado Patricio Pinilla planteó la necesidad de fortalecer las medidas de probidad y transparencia. “Insistimos en una agenda robusta anticorrupción, fin al secreto bancario y test de drogas obligatorio”, expresó, además de acusar una crisis interna en el Ejecutivo.

La diputada Tatiana Urrutia, en tanto, realizó un balance crítico de los primeros meses de la administración y enumeró las salidas de autoridades. “El gobierno de Kast en cuatro meses: 25 seremis, cinco subsecretarios y dos ministras fuera”, sostuvo, agregando cuestionamientos por las disputas internas y la conducción política de La Moneda. “Grato ambiente laboral”, cerró.

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