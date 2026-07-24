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Ministro Quiroz aborda salida de exsubsecretario de Hacienda: “Es mejor siempre esperar a que el proceso termine”

La autoridad económica respaldó el trabajo del exsubsecretario, quien descartó consumo de drogas y pidió analizar una contramuestra.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Oscar Guerra

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reaccionó este viernes a la salida del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, luego de que el Gobierno aceptara su renuncia tras un resultado positivo en un examen de detección de drogas, enfatizando que corresponde esperar el término del proceso antes de sacar conclusiones.

Consultado por la responsabilidad de la exautoridad y las circunstancias de su salida, el secretario de Estado evitó profundizar en el caso y recordó que la situación ya fue abordada por el titular del Interior, Claudio Alvarado.

“La situación ya la explicó el ministro del Interior. Las responsabilidades tienen un proceso normativo que se está siguiendo y que tiene que concluir”, afirmó.

Respecto a la versión entregada por Rodríguez Oyarzún, quien descartó consumir drogas y solicitó el análisis de la contramuestra, el ministro de Hacienda insistió en que “es mejor siempre esperar a que el proceso termine. Él ha señalado que solicitó contramuestra y está en ese proceso, esperemos que eso termine”.

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Pese a la polémica, el jefe de la billetera fiscal defendió el trabajo realizado por el exsubsecretario durante su gestión. “Quiero decir que él ha sido un tremendo aporte al ministerio, fue un tremendo profesional. Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que la cartera continuará desarrollando su agenda pese a la salida de una de sus principales autoridades. “Vamos a tener que seguir trabajando el ministerio igual, con el mismo ahínco y siguiendo nuestro plan de trabajo”, agregó.

Las declaraciones se producen en medio de las críticas de parlamentarios de oposición, quienes cuestionaron al Gobierno por el caso y exigieron mayor transparencia sobre los resultados de los controles de drogas aplicados a las autoridades.

Mientras tanto, Rodríguez Oyarzún mantiene que el examen “no refleja su realidad” y anunció que impulsará acciones para aclarar lo ocurrido y defender su honra.

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