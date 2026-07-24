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Chile anuncia acuerdo comercial con Filipinas: más de 10 mil productos tendrán acceso preferencial

El tratado fortalecerá las relaciones económicas entre ambos países y abrirá nuevas oportunidades para sectores agrícolas y alimentarios, destacó Francisco Pérez Mackenna.

Ruth Cárcamo

Foto de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Foto de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Este viernes, el gobierno anunció que Chile y Filipinas concluyeron las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), tratado que permitirá profundizar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

La información fue dada a conocer en el marco de la gira por el Sudeste Asiático del canciller Francisco Pérez Mackenna, que finalizó en Filipinas. Con esto, Chile avanza en uno de los acuerdos comerciales que mantenía pendientes con una de las principales economías de esa región.

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En materia de acceso a mercados, Chile contará con tratamiento preferencial en más de 10.467 categorías de productos para exportar a Filipinas. El acuerdo otorgará acceso preferencial a cerca del 90% del valor de las exportaciones chilenas que actualmente se envían a ese país.

Por su parte, Filipinas obtendrá acceso preferente en alrededor de 8.632 categorías de producto, las que representan el 99% del valor de las importaciones que Chile realiza desde ese país.

Canciller destaca acuerdo

El canciller destacó que “la suscripción del CEPA responde a un paso más en la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y de los destinos de los productos chilenos”.

“Filipinas es un relevante importador de productos agrícolas y alimentarios, sectores en los que la oferta exportadora chilena tiene gran potencial de crecimiento”, sostuvo.

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