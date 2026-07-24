¿Competencia para Lider y Jumbo? Cadena rusa de supermercados busca instalarse en Chile con inédito modelo de descuentos

El supermercado ruso “Mere” prepara su eventual desembarco en Chile y ya busca ubicaciones en la región Metropolitana para abrir sus primeros locales en Santiago, en medio del crecimiento de las cadenas de descuento en el mercado local.

La firma, perteneciente al grupo ruso Torgservis, es conocida internacionalmente por operar bajo el modelo hard discount, un formato de bajo costo que reduce al mínimo la infraestructura, la exhibición y la dotación de trabajadores para ofrecer precios más competitivos al consumidor.

De acuerdo con información publicada por Diario Financiero, Mere está buscando locales comerciales en Santiago de entre 800 y 1.000 metros cuadrados, con disponibilidad de estacionamientos. En registros públicos asociados a la marca en Chile, la búsqueda considera espacios de hasta 1.200 metros cuadrados, con alto flujo peatonal y vehicular.

La cadena cuenta con más de 3.000 locales a nivel mundial y tiene presencia en mercados como Rusia, China, Kazajistán, Serbia, España, Lituania, Letonia, Polonia y Rumania. En Latinoamérica ya opera en Brasil, por lo que Chile podría transformarse en su segundo mercado regional.

El modelo de Mere apunta a una operación simple. Sus tiendas no funcionan como supermercados tradicionales con grandes estanterías, decoración o exhibiciones elaboradas. En cambio, los productos se venden directamente desde pallets o cajas, bajo un concepto conocido como no-frills, es decir, sin adornos.

Esa lógica permite reducir costos logísticos y operacionales, con un surtido acotado de productos básicos por categoría y reposición rápida. La propuesta se enfoca principalmente en precios bajos, por sobre una experiencia de compra más visual o cómoda.

Por ahora, la compañía no ha confirmado fecha de apertura ni comunas específicas para sus primeros locales. Su búsqueda de ubicaciones en Santiago, sin embargo, muestra que el grupo ya avanza en el proceso para evaluar su entrada al mercado chileno.