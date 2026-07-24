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Vuelve la lluvia a Santiago: revelan cuántos milímetros podrían caer en la capital y en qué sectores

El pronóstico anticipa nuevas precipitaciones para la Región Metropolitana a contar de este viernes. Por ello, Senapred mantiene vigente una alerta preventiva.

Juan Castillo

Vuelve la lluvia a Santiago: revelan cuántos milímetros podrían caer en la capital y en qué sectores

Las lluvias volverán a registrarse en la Región Metropolitana durante este viernes 24 y el sábado 25 de julio, con montos que variarán de manera importante según el sector.

Las mayores precipitaciones se concentrarían en la cordillera y la precordillera, mientras que en el valle de Santiago se esperan acumulaciones más bajas.

Para este viernes, el pronóstico estima entre 2 y 5 milímetros en el valle; entre 10 y 20 milímetros en la precordillera, y entre 15 y 25 milímetros en la cordillera. En la cordillera de la Costa, en tanto, podrían caer menos de 3 milímetros.

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¿Cuánta lluvia podría caer en Santiago?

Durante el sábado 25 de julio se proyectan entre 1 y 3 milímetros tanto en el valle como en la cordillera de la Costa. En la precordillera podrían acumularse entre 5 y 10 milímetros, mientras que la cordillera volvería a recibir entre 15 y 25 milímetros.

El viento también estará presente en las zonas cordilleranas, con velocidades de entre 25 y 40 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h durante el viernes y los 60 km/h el sábado. La isoterma cero subiría desde un rango de entre 2.500 y 3.100 metros hasta ubicarse entre los 3.100 y 3.400 metros.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) calificó como “Moderada” la posibilidad de aluviones y derrumbes en la cordillera, y como “Baja” en la cordillera de la Costa, el valle longitudinal y la precordillera.

Ante estos antecedentes, la Dirección Regional de Senapred mantuvo la Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, medida que se encuentra vigente desde el 22 de julio y continuará activa mientras las condiciones lo ameriten.

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