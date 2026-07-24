Irá con su pareja: “El Chino” Orellana hablará por primera vez tras polémico rescate con parvularias en Cajón del Maipo

Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, entregará su primera entrevista tras el rescate que puso fin a seis días de incertidumbre en el Cajón del Maipo.

El protagonista de la emergencia conversará junto a su pareja, Génesis, en el programa ¡Hay que decirlo! de Canal 13.

La conversación estará marcada por los detalles de la desaparición, el aislamiento en la zona cordillerana y las circunstancias que permitieron que él, Magdalena Retamal y Martina Núñez fueran encontrados con vida en el refugio Termas Valle de Colina.

El caso comenzó durante la madrugada del jueves 16 de julio, cuando el grupo se trasladó hasta el Cajón del Maipo luego de reunirse en una discoteca de Peñalolén. La situación se volvió crítica con la llegada de un intenso sistema frontal que afectó a distintas zonas del país, provocando dificultades de acceso y una amplia operación de búsqueda.

Tras varios días sin información sobre su paradero, los tres fueron encontrados el miércoles 22 de julio al interior del refugio, recinto que contaba con alimentos, abrigo y condiciones para permanecer durante un periodo prolongado.

Durante la emergencia también surgieron distintas versiones sobre el vínculo entre los involucrados, especialmente respecto a la relación entre Orellana y las dos jóvenes, quienes fueron identificadas como educadoras de párvulos. Algunos familiares descartaron ciertas informaciones difundidas públicamente, mientras que los protagonistas aún no habían entregado su versión.

La entrevista buscará abordar esos puntos y conocer el relato de “El Chino” sobre lo ocurrido antes, durante y después de la desaparición que movilizó a equipos de rescate y generó amplia atención pública.

El encuentro será transmitido este viernes 24 de julio desde las 17:00 horas por Canal 13 y sus plataformas digitales.