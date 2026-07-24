;

Irá con su pareja: “El Chino” Orellana hablará por primera vez tras polémico rescate con parvularias en Cajón del Maipo

Manuel será entrevistado por primera vez luego de permanecer seis días aislado en la cordillera.

Nelson Quiroz

Irá con su pareja: “El Chino” Orellana hablará por primera vez tras polémico rescate con parvularias en Cajón del Maipo

Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, entregará su primera entrevista tras el rescate que puso fin a seis días de incertidumbre en el Cajón del Maipo.

El protagonista de la emergencia conversará junto a su pareja, Génesis, en el programa ¡Hay que decirlo! de Canal 13.

La conversación estará marcada por los detalles de la desaparición, el aislamiento en la zona cordillerana y las circunstancias que permitieron que él, Magdalena Retamal y Martina Núñez fueran encontrados con vida en el refugio Termas Valle de Colina.

Revisa también

ADN

El caso comenzó durante la madrugada del jueves 16 de julio, cuando el grupo se trasladó hasta el Cajón del Maipo luego de reunirse en una discoteca de Peñalolén. La situación se volvió crítica con la llegada de un intenso sistema frontal que afectó a distintas zonas del país, provocando dificultades de acceso y una amplia operación de búsqueda.

Tras varios días sin información sobre su paradero, los tres fueron encontrados el miércoles 22 de julio al interior del refugio, recinto que contaba con alimentos, abrigo y condiciones para permanecer durante un periodo prolongado.

Durante la emergencia también surgieron distintas versiones sobre el vínculo entre los involucrados, especialmente respecto a la relación entre Orellana y las dos jóvenes, quienes fueron identificadas como educadoras de párvulos. Algunos familiares descartaron ciertas informaciones difundidas públicamente, mientras que los protagonistas aún no habían entregado su versión.

La entrevista buscará abordar esos puntos y conocer el relato de “El Chino” sobre lo ocurrido antes, durante y después de la desaparición que movilizó a equipos de rescate y generó amplia atención pública.

El encuentro será transmitido este viernes 24 de julio desde las 17:00 horas por Canal 13 y sus plataformas digitales.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad