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Luto en Hollywood: muere Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck, a los 83 años

La profesora y activista logró cumplir su último deseo antes de morir.

Sebastián Escares

Luto en Hollywood: muere Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck, a los 83 años

Luto en Hollywood: muere Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben y Casey Affleck, a los 83 años / Agencia Getty

Chris Anne Affleck, madre de los actores Ben Affleck y Casey Affleck, falleció a los 83 años tras enfrentar un cáncer de páncreas diagnosticado en diciembre de 2025.

De acuerdo con la información publicada por la revista People, la mujer murió el pasado 2 de junio, luego de que los médicos estimaran que le quedaban cerca de seis meses de vida.

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Su partida fue confirmada a través de un obituario familiar, donde también se destacó uno de los momentos más significativos que alcanzó a vivir antes de morir.

Chris Anne Affleck y el último deseo que alcanzó a cumplir antes de morir

Según el mismo reporte, el último gran deseo de Chris Anne Affleck era ver a su nieto Atticus, hijo de Casey Affleck, graduarse de la secundaria. La familia informó que pudo asistir a la ceremonia el 31 de mayo, apenas dos días antes de su fallecimiento.

Más allá de su vínculo con dos reconocidas figuras de Hollywood, Chris Anne Affleck tuvo una vida marcada por la educación y el activismo social. El obituario recordó que fue profesora y que participó en iniciativas por los derechos civiles durante la década de 1960.

Chris Anne también fue recordada por el rol que tuvo en los primeros pasos artísticos de sus hijos. En una entrevista con Parade en 2007, Ben Affleck reconoció que comenzó a actuar siendo niño casi por casualidad, gracias a una amiga de su madre que trabajaba como directora de casting.

“Empecé a actuar de niño por una especie de cosa arbitraria. Una amiga de mi madre era directora de casting”, contó entonces el actor, al explicar cómo llegaron sus primeras oportunidades en televisión y cine.

Con el paso de los años, Ben y Casey Affleck consolidaron carreras internacionales. Ben destacó como actor, guionista y director, mientras que Casey obtuvo el Oscar a Mejor Actor en 2017 por Manchester by the Sea.

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