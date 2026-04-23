PriceSmart llega a Chile: cómo funciona la nueva cadena de supermercados estadounidense que desafiará al retail local

Esta semana, la empresa estadounidense PriceSmart oficializó su llegada a Chile. Luego de que en 2025 se manifestara el interés por incursionar por primera vez en el Cono Sur, el martes el directorio de la firma se reunió con el Presidente José Antonio Kast.

De esta forma, el territorio nacional se convertirá en su mercado número 14. Con su arribo, se implementará un concepto nuevo en el país: los clubes de compra por membresía, donde la idea es acceder a “productos de alta calidad a precios bajos”.

Actualmente, el nuevo rival del retail local tiene su sede en San Diego, opera 56 clubes y se despliega en 12 países y un territorio de Estados Unidos. En cifras, la compañía atiende a más de cuatro millones de socios.

Cómo funcionaría PriceSmart en Chile: membresías, precios mayoristas y direcciones de los supermercados

A diferencia de los supermercados tradicionales como Tottus, Líder o Jumbo, PriceSmart opera bajo un sistema de club de compras por membresía, en el que los clientes deben pagar una cuota anual para acceder a las tiendas.

A modo de referencia, y según los valores que la cadena aplica en sus mercados actuales, la compañía opera con distintos tipos de membresías. Dos ejemplos: la opción Diamante, con un costo de US$40 anuales, y la membresía Platino, de US$80. A la par, también existe una opción “Business” y, según el plan elegido, es posible incorporar a una o más personas bajo la misma suscripción.

El modelo se basa en grandes almacenes donde los productos se exhiben sobre pallets, replicando el formato de venta mayorista. En otros puntos del mundo, la cadena también ha fortalecido su oferta en farmacia, óptica y audiología dentro de las mismas dependencias donde se ofrecen alimentos.

Según lo que se reportó en verano, las primeras sucursales estarían ubicadas en Las Condes, dentro de Mall Plaza Los Dominicos, y en Peñalolén, con un formato stand alone, es decir, como un centro independiente fuera de un mall.