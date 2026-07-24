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“Hay que armarse de paciencia”: taco de 15 kilómetros entusiasma a comerciantes rumbo a Farellones

Más de 2.000 vehículos ingresaron a la cordillera durante la mañana. Trabajadores del sector advierten que el valor de instalar cadenas aumenta mientras más cerca se está de la montaña.

Juan Castillo

Captura | ADN Radio

Captura | ADN Radio

Una congestión de aproximadamente 15 kilómetros se registra en la Ruta G-21 debido a la masiva llegada de visitantes a Farellones y otros centros de montaña.

Antes de las 09:00 horas, más de 2.000 vehículos ya habían ingresado a la cordillera, generando tránsito a muy baja velocidad.

El aumento de automóviles también elevó la demanda por la instalación de cadenas. Eduardo Gallegos, trabajador que presta este servicio en la ruta, explicó en conversación con Radio ADN que los conductores pueden pagar desde $30 mil hasta $50 mil.

“Los precios varían entre $30 mil, $40 mil o $50 mil, dependiendo del sector, porque arriba sube el valor. Entre más cerca de la caseta de Carabineros, más caros los precios”, señaló.

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Cadenas obligatorias y extensas horas de espera para subir

Gallegos indicó que esta es la primera semana con nieve constante y que las condiciones actuales hacen necesario instalar el equipamiento. “La gente hoy día se activó mucho más, porque ya es la primera semana que tenemos nieve constante y donde las cadenas son obligación colocarlas”, afirmó, destacando además la presencia de numerosos turistas brasileños y argentinos.

Desde la tienda Xscape, Felipe Vidal aseguró que el flujo de visitantes comenzó durante las primeras horas de la mañana. “Desde las 07:00 estamos abiertos y no ha parado el flujo de turistas al principio del camino”, relató. Su principal recomendación es viajar preparado y verificar que las cadenas correspondan a la medida exacta de los neumáticos: “Se tiene que armar de paciencia, porque el camino y la subida son lentos”.

La Ruta G-21 mantiene horarios diferenciados entre las curvas 1 y 32. La subida está permitida entre las 08:00 y las 13:00 horas, mientras que el descenso se realiza entre las 15:00 y las 20:00 horas. El porte de cadenas es obligatorio y Carabineros fiscaliza su cumplimiento, además de ordenar su instalación cuando las condiciones lo requieren.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, reiteró el llamado a conducir con precaución y seguir las instrucciones de las autoridades. “Queremos que las familias disfruten de la nieve, pero también que regresen de forma segura a sus hogares”, manifestó.

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