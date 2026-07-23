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Gobierno activa Código Azul en la RM y Valparaíso ante bajas temperaturas pronosticadas

La medida contempla refugio, abrigo y alimentación durante el periodo más crítico del sistema meteorológico anunciado por la autoridad.

Martín Neut

Helada matinal en Santiago

Helada matinal en Santiago / Diego Martin

El Gobierno activó este jueves el Código Azul en las regiones Metropolitana y de Valparaíso debido a las bajas temperaturas pronosticadas para las próximas horas, con el objetivo de reforzar la protección de personas en situación de calle.

La medida comenzó a regir a las 17:00 horas de esta jornada y se mantendrá hasta las 13:00 horas del viernes, considerando las condiciones previstas por la Dirección Meteorológica de Chile en la capital y en las comunas de San Felipe y Los Andes.

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Según el pronóstico, se esperan mínimas de entre 3 y 5 grados en sectores precordilleranos, mientras que en la cordillera continuará la nieve, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 10 centímetros en ambas regiones.

El Código Azul permite activar operativos de apoyo que incluyen entrega de abrigo, alimentación y traslado a albergues para personas que lo requieran.

La autoridad llamó a reportar casos de personas en situación de calle al Fono Calle 800 104 777, opción 0, o mediante la plataforma codigoazul.gob.cl.

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