Ataque ucraniano contra fábrica militar rusa deja al menos seis muertos y 26 heridos

Al menos seis personas murieron y otras 26 resultaron heridas durante un ataque ucraniano contra una empresa militar rusa ubicada en la región de Kirov, a unos 800 kilómetros al noreste de Moscú.

Según las autoridades locales, el impacto se produjo durante la mañana de este viernes en instalaciones asociadas a la fabricación de componentes aeronáuticos y sistemas de defensa antiaérea.

El gobernador regional, Alexander Sokolov, informó que el ataque dejó 32 víctimas y confirmó el balance preliminar. “Como consecuencia del ataque del régimen de Kiev contra una empresa, por desgracia, hay 32 víctimas. Seis de ellas fallecieron en el acto”, señaló a través de Telegram.

Ucrania confirma ataque contra planta vinculada a misiles rusos

Diversos canales rusos identificaron el objetivo como la empresa Avitek, compañía que produce piezas para aviación y sistemas de defensa. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó la operación y sostuvo que la firma atacada suministra componentes para aeronaves y misiles utilizados por las fuerzas rusas.

Medios locales atribuyeron la ofensiva a un misil de crucero Flamingo, aunque ese antecedente no ha sido verificado. Según fuentes ucranianas, Avitek participa en la fabricación del sistema antiaéreo Tor y entrega piezas para misiles Kh-101 y Kh-59M2, además de producir asientos eyectables para cazas Su-34 y Su-57.

Durante la misma jornada, Rusia ejecutó un ataque con misiles contra la región de Kiev que también dejó al menos seis fallecidos y decenas de heridos. Zelenski confirmó el balance, mientras representantes de la industria armamentista ucraniana señalaron que el bombardeo habría alcanzado una exhibición de equipos militares.

Los ataques reflejan una nueva escalada en la guerra iniciada en 2022, con ofensivas dirigidas contra instalaciones vinculadas a la producción de armamento en ambos países.