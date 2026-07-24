;

Ataque ucraniano contra fábrica militar rusa deja al menos seis muertos y 26 heridos

Un misil impactó una planta vinculada a la fabricación de sistemas antiaéreos en la región rusa de Kirov. Ucrania confirmó la operación, mientras Rusia lanzó otro ataque mortal contra Kiev.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

Al menos seis personas murieron y otras 26 resultaron heridas durante un ataque ucraniano contra una empresa militar rusa ubicada en la región de Kirov, a unos 800 kilómetros al noreste de Moscú.

Según las autoridades locales, el impacto se produjo durante la mañana de este viernes en instalaciones asociadas a la fabricación de componentes aeronáuticos y sistemas de defensa antiaérea.

El gobernador regional, Alexander Sokolov, informó que el ataque dejó 32 víctimas y confirmó el balance preliminar. “Como consecuencia del ataque del régimen de Kiev contra una empresa, por desgracia, hay 32 víctimas. Seis de ellas fallecieron en el acto”, señaló a través de Telegram.

Revisa también:

ADN

Ucrania confirma ataque contra planta vinculada a misiles rusos

Diversos canales rusos identificaron el objetivo como la empresa Avitek, compañía que produce piezas para aviación y sistemas de defensa. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó la operación y sostuvo que la firma atacada suministra componentes para aeronaves y misiles utilizados por las fuerzas rusas.

Medios locales atribuyeron la ofensiva a un misil de crucero Flamingo, aunque ese antecedente no ha sido verificado. Según fuentes ucranianas, Avitek participa en la fabricación del sistema antiaéreo Tor y entrega piezas para misiles Kh-101 y Kh-59M2, además de producir asientos eyectables para cazas Su-34 y Su-57.

Durante la misma jornada, Rusia ejecutó un ataque con misiles contra la región de Kiev que también dejó al menos seis fallecidos y decenas de heridos. Zelenski confirmó el balance, mientras representantes de la industria armamentista ucraniana señalaron que el bombardeo habría alcanzado una exhibición de equipos militares.

Los ataques reflejan una nueva escalada en la guerra iniciada en 2022, con ofensivas dirigidas contra instalaciones vinculadas a la producción de armamento en ambos países.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad