Centros de esquí esperan fin de semana récord: cómo evitar lesiones de forma segura, según expertos
Con la reapertura de los principales accesos a Farellones, La Parva, El Colorado y Valle Nevado, los especialistas llaman a tomar precauciones.
Tras el intenso sistema frontal que afectó a gran parte de Chile reactivó la temporada en la cordillera y los principales centros de esquí de la Región Metropolitana esperan una alta afluencia de visitantes este fin de semana.
Con la reapertura de los accesos a Farellones, La Parva, El Colorado y Valle Nevado, las autoridades advirtieron que la ruta G-21 podría registrar importantes congestiones, por lo que llamaron a planificar los viajes con anticipación.
Además del tránsito, los especialistas recomiendan tomar precauciones para evitar accidentes, sobre todo entre quienes practican ski, snowboard o visitan la nieve solo durante las vacaciones de invierno.
Revisa también
Recomendaciones para disfrutar la nieve de forma segura
Si planeas subir a la cordillera este fin de semana, los especialistas recomiendan seguir estas medidas para reducir el riesgo de accidentes:
- Usa ropa y equipamiento adecuados. Prefiere prendas impermeables, guantes, gorro y lentes con protección UV. Si practicarás ski o snowboard, utiliza casco.
- Mantente hidratado. Aunque el frío disminuye la sensación de sed, el cuerpo sigue perdiendo líquidos durante la actividad física.
- Respeta tus límites físicos. Si sientes cansancio, pierdes el equilibrio o reaccionas más lento, lo mejor es descansar. Muchas lesiones ocurren al final de la jornada.
- Supervisa siempre a los niños. Asegúrate de que usen el equipamiento adecuado y evita que permanezcan con ropa húmeda por mucho tiempo.
- Suspende la actividad si presentas molestias. Dolor intenso, inflamación, inestabilidad en una articulación o dificultad para apoyar una extremidad son señales para buscar atención médica.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.