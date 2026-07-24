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Centros de esquí esperan fin de semana récord: cómo evitar lesiones de forma segura, según expertos

Con la reapertura de los principales accesos a Farellones, La Parva, El Colorado y Valle Nevado, los especialistas llaman a tomar precauciones.

Javiera Rivera

Centros de esquí esperan fin de semana récord: cómo evitar lesiones de forma segura, según expertos

Centros de esquí esperan fin de semana récord: cómo evitar lesiones de forma segura, según expertos / Diego Martin

Tras el intenso sistema frontal que afectó a gran parte de Chile reactivó la temporada en la cordillera y los principales centros de esquí de la Región Metropolitana esperan una alta afluencia de visitantes este fin de semana.

Con la reapertura de los accesos a Farellones, La Parva, El Colorado y Valle Nevado, las autoridades advirtieron que la ruta G-21 podría registrar importantes congestiones, por lo que llamaron a planificar los viajes con anticipación.

Además del tránsito, los especialistas recomiendan tomar precauciones para evitar accidentes, sobre todo entre quienes practican ski, snowboard o visitan la nieve solo durante las vacaciones de invierno.

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Recomendaciones para disfrutar la nieve de forma segura

Si planeas subir a la cordillera este fin de semana, los especialistas recomiendan seguir estas medidas para reducir el riesgo de accidentes:

  1. Usa ropa y equipamiento adecuados. Prefiere prendas impermeables, guantes, gorro y lentes con protección UV. Si practicarás ski o snowboard, utiliza casco.
  2. Mantente hidratado. Aunque el frío disminuye la sensación de sed, el cuerpo sigue perdiendo líquidos durante la actividad física.
  3. Respeta tus límites físicos. Si sientes cansancio, pierdes el equilibrio o reaccionas más lento, lo mejor es descansar. Muchas lesiones ocurren al final de la jornada.
  4. Supervisa siempre a los niños. Asegúrate de que usen el equipamiento adecuado y evita que permanezcan con ropa húmeda por mucho tiempo.
  5. Suspende la actividad si presentas molestias. Dolor intenso, inflamación, inestabilidad en una articulación o dificultad para apoyar una extremidad son señales para buscar atención médica.
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Centros de esquí en Chile

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