;

VIDEO. Masivo taco rumbo a Farellones marca el inicio del fin de semana de nieve en la Región Metropolitana

La congestión comenzó antes del amanecer en la Ruta G-21 y las autoridades advirtieron que el viaje a los centros de esquí podría extenderse por varias horas.

Nelson Quiroz

El esperado fin de semana de nieve en la Región Metropolitana comenzó con una masiva congestión en la Ruta G-21, camino que conduce a Farellones y a los principales centros de esquí de la zona.

Según informó ADN Hoy, el taco se inició antes de las 6:00 de la mañana y, pasadas las 8:30 horas, ya se extendía por varios kilómetros.

La alta afluencia de visitantes se produce tras las intensas nevadas que dejaron los recientes sistemas frontales y coincide con la advertencia realizada por el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien señaló que los tiempos de viaje podrían llegar hasta cinco horas debido al elevado flujo vehicular y a las condiciones de la ruta.

ADN

11 DE JULIO DE 2024 / SANTIAGO Farellones, pueblo de montaña y la Parva, Centro de Sky Ubicadas en la comuna de Lo Barnechea Destino turístico durante el invierno en la región Metropolitana FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO / Diego Martin

Desde la Municipalidad de Lo Barnechea, el jefe de Gestión del Riesgo y Desastres, Felipe Espinoza Pizarro, llamó a quienes se dirijan a la montaña a tomar precauciones. La autoridad recordó que el uso de cadenas es obligatorio y precisó que deben instalarse entre las curvas 32 y 33, donde existen sectores con hielo y nieve sobre la calzada.

Revisa también

ADN

Asimismo, recomendó salir con anticipación, ya que la congestión podría generar importantes demoras en el ascenso. “Se recomienda venir con tiempo, ya que en algunos momentos pueden producirse atochamientos que retrasen la subida”, indicó.

Espinoza también pidió a los automovilistas mantenerse informados a través de las redes sociales y canales oficiales de la Municipalidad de Lo Barnechea, donde se actualiza en tiempo real el estado de la ruta y eventuales cambios en las condiciones de acceso.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar las restricciones de tránsito y planificar el viaje antes de dirigirse a los centros invernales durante este fin de semana.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad