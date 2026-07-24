El esperado fin de semana de nieve en la Región Metropolitana comenzó con una masiva congestión en la Ruta G-21, camino que conduce a Farellones y a los principales centros de esquí de la zona.

Según informó ADN Hoy, el taco se inició antes de las 6:00 de la mañana y, pasadas las 8:30 horas, ya se extendía por varios kilómetros.

La alta afluencia de visitantes se produce tras las intensas nevadas que dejaron los recientes sistemas frontales y coincide con la advertencia realizada por el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien señaló que los tiempos de viaje podrían llegar hasta cinco horas debido al elevado flujo vehicular y a las condiciones de la ruta.

11 DE JULIO DE 2024 / SANTIAGO Farellones, pueblo de montaña y la Parva, Centro de Sky Ubicadas en la comuna de Lo Barnechea Destino turístico durante el invierno en la región Metropolitana FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

Desde la Municipalidad de Lo Barnechea, el jefe de Gestión del Riesgo y Desastres, Felipe Espinoza Pizarro, llamó a quienes se dirijan a la montaña a tomar precauciones. La autoridad recordó que el uso de cadenas es obligatorio y precisó que deben instalarse entre las curvas 32 y 33, donde existen sectores con hielo y nieve sobre la calzada.

Asimismo, recomendó salir con anticipación, ya que la congestión podría generar importantes demoras en el ascenso. “Se recomienda venir con tiempo, ya que en algunos momentos pueden producirse atochamientos que retrasen la subida”, indicó.

Espinoza también pidió a los automovilistas mantenerse informados a través de las redes sociales y canales oficiales de la Municipalidad de Lo Barnechea, donde se actualiza en tiempo real el estado de la ruta y eventuales cambios en las condiciones de acceso.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar las restricciones de tránsito y planificar el viaje antes de dirigirse a los centros invernales durante este fin de semana.