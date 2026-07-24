;

Vuelve la lluvia a Santiago este sábado: revisa a qué hora comenzarán las precipitaciones

Un nuevo sistema frontal comenzará a afectar a la capital y dejará precipitaciones por cerca de 12 a 15 horas.

Javiera Rivera

Vuelve la lluvia a Santiago este sábado: revisa a qué hora comenzarán las precipitaciones

Vuelve la lluvia a Santiago este sábado: revisa a qué hora comenzarán las precipitaciones / iiievgeniy

Las lluvias regresará a la Región Metropolitana durante el sábado 25 de julio, producto del ingreso de un nuevo sistema frontal que también afectará a gran parte de la zona central del país.

Según informó meteorología, las primeras precipitaciones en Santiago están previstas a partir de las 2:00 de la madrugada, horario en que el sistema frontal comenzará a dejar lluvias desde la región de Valparaíso hacia el sur.

Las precipitaciones se extenderán por cerca de 12 a 15 horas y dejarán entre 10 y 15 milímetros de agua en la capital, dependiendo de la comuna.

Revisa también

ADN

Hacia la tarde, en tanto, las precipitaciones comenzarán a perder intensidad en la capital. En la cordillera, por su parte, se mantendrán las nevadas sobre los 2.000 metros de altura.

Por otro lado, también se adelantó que el lunes 27 de julio ingresará un nuevo sistema frontal a la zona central, el que podría dejar cerca de 20 milímetros de lluvia en la Región Metropolitana.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad