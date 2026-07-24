Vuelve la lluvia a Santiago este sábado: revisa a qué hora comenzarán las precipitaciones / iiievgeniy

Las lluvias regresará a la Región Metropolitana durante el sábado 25 de julio, producto del ingreso de un nuevo sistema frontal que también afectará a gran parte de la zona central del país.

Según informó meteorología, las primeras precipitaciones en Santiago están previstas a partir de las 2:00 de la madrugada, horario en que el sistema frontal comenzará a dejar lluvias desde la región de Valparaíso hacia el sur.

Las precipitaciones se extenderán por cerca de 12 a 15 horas y dejarán entre 10 y 15 milímetros de agua en la capital, dependiendo de la comuna.

Hacia la tarde, en tanto, las precipitaciones comenzarán a perder intensidad en la capital. En la cordillera, por su parte, se mantendrán las nevadas sobre los 2.000 metros de altura.

Por otro lado, también se adelantó que el lunes 27 de julio ingresará un nuevo sistema frontal a la zona central, el que podría dejar cerca de 20 milímetros de lluvia en la Región Metropolitana.