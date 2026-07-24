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VIDEO. Jaime Pizarro revela el motivo principal para contratar a Vozinha: “Dada la contingencia...”

El director ejecutivo de fútbol de Blanco y Negro confirmó que ya esperan al arquero de Cabo Verde.

Javier Catalán

Getty Images y Agencia Uno

Getty Images y Agencia Uno

Es un hecho, Colo Colo tiene un acuerdo para contratar a Vozinha. El arquero de Cabo Verde que se ganó el corazón de todos en el Mundial 2026, jugará en el fútbol chileno.

Pero, más allá de la explosión mediática que significa que portero de 40 años fiche por el “Cacique”, hay opiniones dividas en cuanto a lo deportivo de la incorporación.

Sobre estas dudas, Jaime Pizarro, uno de los encargados de tomar decisiones en el mercado albo, emitió explicaciones.

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“Ya lo señalaba el presidente, hay un principio de acuerdo. Obviamente que estos procesos deben cumplir con otro protocolos, como la revisión médica y temas administrativos”, dijo el “Kaiser” a TNT Sports.

Sobre los motivos de la contratación de Vozinha, señaló: “Es una situación que estábamos buscando para complementar el plantel, dadas la contingencias que hay. Una es la lesión de Fernando de Paul, que tiene todavía un periodo para entrar en competencia”.

“El otro es el tema de Gabriel Maureira, él esta nominado a la selección preolímpica, también lo ha estado en la Sub 20. Vienen muchas actividades en el futuro y ante eso hay que tener una dinámica distinta”, sentenció Pizarro.

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