“Hoy no queremos que vengas...”: comuna de la Región de Coquimbo hace particular llamado al turismo tras las lluvias

Tras las fuertes lluvias que afectaron a gran parte del territorio nacional, especialmente a la Región de Coquimbo, una de las comunas de la zona realizó un particular llamado a la población en medio de la emergencia.

Se trata de Monte Patria, que a través de sus redes sociales solicitó a la comunidad no trasladarse hacia las zonas cordilleranas durante los próximos días debido al estado de emergencia que aún se vive en la comuna.

“Hoy no queremos que vengas porque queremos recibirte de la mejor manera”, señalaron al inicio del mensaje.

“Mientras enfrentamos esta emergencia, nuestros esfuerzos están puestos en apoyar a nuestras comunidades. Cada viaje puede esperar, la seguridad no”, agregaron.

A este llamado también se sumó el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de la Región de Coquimbo, que reforzó la recomendación de no acercarse a las zonas cordilleranas para evitar posibles accidentes.