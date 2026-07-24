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“Hoy no queremos que vengas...”: comuna de la Región de Coquimbo hace particular llamado al turismo tras las lluvias

La comuna de Monte Patria realizó el llamado a través de redes sociales.

Nicolás Lara Córdova

“Hoy no queremos que vengas...”: comuna de la Región de Coquimbo hace particular llamado al turismo tras las lluvias

Tras las fuertes lluvias que afectaron a gran parte del territorio nacional, especialmente a la Región de Coquimbo, una de las comunas de la zona realizó un particular llamado a la población en medio de la emergencia.

Se trata de Monte Patria, que a través de sus redes sociales solicitó a la comunidad no trasladarse hacia las zonas cordilleranas durante los próximos días debido al estado de emergencia que aún se vive en la comuna.

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“Hoy no queremos que vengas porque queremos recibirte de la mejor manera”, señalaron al inicio del mensaje.

“Mientras enfrentamos esta emergencia, nuestros esfuerzos están puestos en apoyar a nuestras comunidades. Cada viaje puede esperar, la seguridad no”, agregaron.

A este llamado también se sumó el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de la Región de Coquimbo, que reforzó la recomendación de no acercarse a las zonas cordilleranas para evitar posibles accidentes.

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