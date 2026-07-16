Las intensas marejadas provocadas por el sistema frontal que afecta a gran parte de Chile ya están dejando imágenes de alto impacto en el borde costero.

En medio de las alertas emitidas por la Armada y las evacuaciones preventivas en sectores como Penco, es posible seguir en vivo el comportamiento del mar gracias a las transmisiones del canal Marejadas UV, desarrollado por la Escuela de Ingeniería Oceánica de la Universidad de Valparaíso.

Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

La plataforma mantiene cámaras en directo desde distintos puntos del país, permitiendo monitorear en tiempo real el estado del oleaje mientras continúan las lluvias, los fuertes vientos y las marejadas que afectan desde Atacama hasta Aysén.

Además de las emisiones en vivo, la plataforma entrega pronósticos del oleaje para distintas localidades del país.

El monitoreo cobra especial relevancia luego de que el Servicio Meteorológico de la Armada emitiera un aviso de marejadas anormales para 11 regiones, fenómeno que se extenderá hasta el sábado y que acompaña al denominado “tren de sistemas frontales” que afecta a la zona centro-sur.

Durante la jornada, las marejadas obligaron a activar alertas SAE y evacuaciones preventivas en sectores costeros de Penco, mientras en Lirquén se registró el ingreso del mar hacia viviendas. En Arauco también se reportaron inundaciones en el Barrio Pescador producto del aumento del nivel del mar.

Según el último balance de Senapred, el sistema frontal deja 48 personas damnificadas, 157 albergadas y viviendas destruidas o con daños entre las regiones de Atacama y La Araucanía, mientras continúan vigentes diversas alertas meteorológicas por lluvias, viento y fuerte oleaje.

Las autoridades reiteraron el llamado a no acercarse al borde costero, evitar ingresar a playas, roqueríos, muelles o sectores expuestos y seguir únicamente la información entregada por los organismos oficiales mientras se mantengan las marejadas.

Puedes seguir las transmisiones en vivo de diversos puntos de Chile aquí:

Rapa Nui

Mejillones

Avenida Perú, Viña del Mar

Playa Acapulco, Viña del Mar

Reñaca, Viña del Mar

Playa Las Torpederas, Valparaíso