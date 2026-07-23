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Filtran el íntimo detalle que tuvo “El Chino” con parvularias mientras estuvieron atrapados en el refugio: no todos los hombres lo hacen

El trío pasó varios días sin poder salir del Cajón del Maipo debido a la nieve que dejó el sistema frontal.

Javier Méndez

Filtran el íntimo detalle que tuvo “El Chino” con parvularias mientras estuvieron atrapados en el refugio: no todos los hombres lo hacen

A medida que pasan las horas siguen saliendo nuevos datos sobre el caso de “El Chino” y sus dos amigas parvularias. El trío se quedó atrapado en el Cajón del Maipo por seis días y tuvo que ser rescatado con helicóptero tras el sistema frontal.

La historia tuvo un final feliz porque existía un refugio con provisiones para varios días. Eso sí, las mujeres se mostraron bien compungidas cuando el personal especializado dio con su paradero.

Durante el programa El Medio Día de TVN analizaron todos los pormenores de una de las noticias de la semana e incluso se reveló un íntimo detalle que tuvo el aventurero con sus cercanas.

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“Ustedes vieron los videos (del rescate) ayer. Ellas estaban emocionadas pero a morir, pensaban lo peor”, detalló la periodista Alexandra Ratcliffe.

Luego, la comunicadora profundizó. “El tenía más calma era ‘El Chino’, porque dicen por ahí que él fue el que cocino. El preparó la sopita, preparó los tallarines, el que estaba más tranquilo”, reveló.

“Las cuidó efectivamente, controlaba la situación”, siguió la reportera en terreno.

Daniel Fuenzalida, el animador, recordó un antecedente importante. “Más allá de eso. ‘El Chino’ ya hizo esto mismo en 2021, si ya fue rescatado en helicoptero hace cinco años”.

Luego remató: “Cómo se le va a perdonar una segunda vez. Ya pasa a ser categoría medio pastelazo”.

“Yo creo que ‘El Chino’ ya se creía dueño del refugio y le dijo a estas niñitas: ‘Oye, vamos para allá un rato a carretear y volvemos. Nunca pensó le iba a pasar eso”, teorizó Carla Jara.

ADN

Captura.

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