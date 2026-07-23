Nuevo refuerzo de Universidad de Chile ya está en el país y dejó importante aviso a Fernando Gago / Jam Media

El defensa uruguayo Valentín Gauthier arribó a nuestro país este jueves para convertirse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile. El zaguero de 22 años, que llega procedente del León de México, acudió hasta la Clínica Meds para realizarse los exámenes médicos de rigor antes de firmar su contrato con el cuadro azul.

Tras completar las evaluaciones, el defensor conversó con los medios y aseguró que se encuentra en buenas condiciones físicas para estar disponible lo antes posible. “Llego muy bien. Hice toda la pretemporada en León. Me he estado preparando como si fuera a jugar mañana, así que físicamente estoy muy bien”, señaló.

Respecto a sus primeras impresiones sobre Universidad de Chile, el futbolista charrúa comentó: “Sé que es un equipo muy grande, muy lindo, y que merece cosas buenas”.

Con el fichaje de Valentín Gauthier, los azules ya cuentan con dos nuevos jugadores para afrontar la segunda parte de la temporada. El zaguero se suma al extremo argentino Gonzalo Reyna, quien se incorporó a la U cedido por Racing.