Carla Jara reveló el motivo real de su quiebre amoroso con Diego Urrutia: “Quería una vida...”

La exMekano habló de su vida sentimental en el último capítulo de Only Friends.

Fue en junio del año pasado, cuando se confirmó la ruptura entre Carla Jara y Diego Urrutia, tras cerca de un año de relación.

Ahora, en el último capítulo de “Only Friends” de Mega, la exMekano contó cuál fue el motivo real del quiebre amoroso con el comediante.

En el espacio televisivo, Jara fue consultada si es que terminaron en buenos términos y su respuesta fue que sí. No obstante, indicó que “no nos seguimos ni nada porque tomamos caminos distintos”.

Los panelistas del programa ahondaron más en la ruptura y la exMekano explicó que “yo creo que los dos tuvimos una relación súper intensa y bonita. Lo pasamos bien mientras duró“.

Piensa que Diego tenía 30 años, quería una vida (...) Se conversó en algún momento vivir juntos y todo, pero yo claramente no podía porque tenía a Mariano (su hijo), no era viable en ese momento”, agregó.

En esa misma línea, Carla Jara expresó que “Uno no sabe cuánto va a durar tampoco, uno lo intenta y quiere que las cosas funcionen, pero bueno, no se pudo y esa fue la conversación que tuvimos, como ‘tú (Diego) quieres esto en tu vida y yo no te lo puedo dar’. Yo, de hecho, ni siquiera puedo tener hijos“, concluyó.

