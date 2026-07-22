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El “Chino” vuelve a sobrevivir en el Cajón del Maipo: sujeto ya se había perdido en la zona en 2021

Manuel Orellana, quien ya había sobrevivido a una desaparición en la cordillera en 2021, fue encontrado con vida junto a dos jóvenes tras refugiarse durante seis días.

Juan Castillo

El “Chino” vuelve a sobrevivir en el Cajón del Maipo: sujeto ya se había perdido en la zona en 2021

Manuel Orellana, conocido como El Chino, volvió a protagonizar una historia de supervivencia en la alta cordillera del Cajón del Maipo.

El hombre fue rescatado con vida junto a Martina Núñez y Magdalena Retamal, luego de permanecer desaparecidos durante seis días en medio del intenso sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana.

Los tres se internaron en la zona cordillerana poco antes de la llegada del temporal, perdiéndose posteriormente su rastro debido a las condiciones meteorológicas y los problemas de conectividad. El operativo de búsqueda concluyó exitosamente tras ser ubicados en las instalaciones de Termas Valle de Colina.

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De acuerdo con los antecedentes disponibles, las tres personas consiguieron protegerse de las precipitaciones y las bajas temperaturas utilizando los recursos encontrados en el lugar.

Sin embargo, el caso de Orellana llamó especialmente la atención debido a que no es la primera vez que permanece extraviado en este sector cordillerano. En 2021, El Chino también estuvo desaparecido durante varios días en la misma zona antes de ser localizado con vida.

La nueva emergencia se produjo en uno de los sistemas frontales más intensos registrados recientemente en la zona central del país.

Las autoridades deberán ahora reconstruir el recorrido realizado por el grupo, establecer cómo llegaron hasta el refugio y determinar las circunstancias en que ingresaron a la cordillera pese al pronóstico meteorológico adverso.

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