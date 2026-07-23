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“Tu pareja no va a saber”: Revelan la explicación que dio “El Chino” a su mujer tras perderse con parvularias en el Cajón del Maipo

El amor de Manuel Orellana entregó su versión tras reencontrarse con él luego de la desafortunada aventura en la cordillera. “Me dijo cómo fueron las cosas”, comentó.

Javier Méndez

“Tu pareja no va a saber”: Revelan la explicación que dio “El Chino” a su mujer tras perderse con parvularias en el Cajón del Maipo

La pareja de Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, entregó nuevos detalles sobre su desaparición en el Cajón del Maipo, luego de que fuera encontrado con vida junto a dos parvularias tras seis días de incertidumbre.

El hombre había sido reportado como desaparecido después de salir durante la madrugada del jueves rumbo a las Termas de Colina, en medio del sistema frontal golpeó con fuerza a la zona central.

En conversación con CHV Noticias, la mujer llamada Génesis relató cómo se enteró de que su amado no había regresado a su casa.

“Siempre le pregunto, ¿para dónde vas? Solo por seguridad. El día jueves me llama mi suegra y me dice: ‘¿Llegó la guagua?’. Y yo le digo: ‘No, no, tía. No ha llegado’”, contó.

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Según explicó, fue entonces cuando su suegra le comentó que en redes sociales ya circulaban publicaciones relacionadas con la desaparición.

La mujer también señaló que “El Chino” solía volver tarde, pero que siempre llegaba a su domicilio. Por eso, en un primer momento no acudió de inmediato a las autoridades. “Llega a la una de la mañana, pero siempre llega”, indicó, agregando que pensó que podía estar cerca de su casa.

La explicación del “Chino” tras el rescate

De acuerdo con los antecedentes conocidos, Magdalena Retamal y Martina Núñez, ambas parvularias, conocían hace años al sujeto que ya se había perdido en 2021.

Yo hablé con él y me dijo cómo fueron las cosas de lo que pasó. Me dijo que él se la había encontrado y ellas le dijeron: ‘Chinito, vamos a carretear, si tu pareja no va a saber. Si la flaca no se va a enojar que salgas con nosotros’”, relató.

Según esa versión, Orellana habría ido luego al departamento con ellas “a tomarse una michelada”.

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