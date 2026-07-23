;

Ministra Toledo defiende norma ambiental de la megarreforma tras ofensiva opositora ante el Tribunal Constitucional

La secretaria de Estado aseguró que el Ejecutivo responderá al requerimiento presentado por parlamentarios y afirmó que la medida busca entregar certezas a la inversión y fortalecer el sistema ambiental.

Nelson Quiroz

5 de junio de 2026/SANTIAGOLa ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, da un punto de prensa en el cerro San Cristóbal, durante una actividad de reforestación realizada por el día mundial del medioambiente. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

5 de junio de 2026/SANTIAGO La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, da un punto de prensa en el cerro San Cristóbal, durante una actividad de reforestación realizada por el día mundial del medioambiente. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, salió a defender una de las disposiciones más cuestionadas de la denominada megarreforma, luego de que parlamentarios de oposición presentaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar cambios vinculados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La controversia se centra en la norma que establece un mecanismo de indemnización para los titulares de proyectos de inversión cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada posteriormente por la justicia.

ADN

5 de junio de 2026/SANTIAGO La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, junto a alumnos de la escuela Nueva Zelanda de la comuna de Independencia, realizan la plantación de diversos árboles en el cerro San Cristóbal, durante una actividad de reforestación realizada por el día mundial del medioambiente. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Según la iniciativa, los afectados podrían solicitar al Estado compensaciones por gastos directos, efectivos y no recuperables asociados al desarrollo del proyecto.

Tras participar en un comité económico encabezado por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, la secretaria de Estado abordó los cuestionamientos y aseguró que el Ejecutivo responderá dentro del proceso institucional correspondiente.

Revisa también

ADN

En esto el Gobierno va a cumplir los requerimientos que sean necesarios, parte de los instrumentos democráticos y parlamentarios. Esto se responderá con los argumentos que ya hemos ido planteando”, afirmó Toledo.

La ministra además defendió el espíritu de la modificación aprobada por el Congreso, descartando que implique un trato preferente para las compañías. “Hemos sostenido a lo largo de la discusión legislativa que este proyecto, que fue aprobado con amplia mayoría, es una muy buena señal que estamos entregando, de un compromiso con la inversión y con las resoluciones de calificación ambiental”, señaló.

Desde la oposición, en cambio, han cuestionado que la disposición genere un régimen excepcional para los inversionistas, argumentando que podría entregar un beneficio exclusivo a quienes obtengan permisos ambientales que luego sean anulados por tribunales.

Los parlamentarios sostienen que la norma podría afectar principios como la igualdad ante la ley y la protección ambiental, al permitir indemnizaciones sin exigir una eventual responsabilidad del Estado por falta de servicio.

Ahora, el Tribunal Constitucional deberá revisar los requerimientos presentados y determinar la admisibilidad de la acción, para posteriormente pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas cuestionadas.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad