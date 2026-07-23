“El poder de ARMY hizo cambiar la decisión”: prensa coreana destaca giro por BTS en el Estadio Nacional

La solución al conflicto por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional alcanzó repercusión internacional. El medio surcoreano entertain.naver informó sobre la autorización entregada para utilizar el principal recinto deportivo del país y atribuyó parte del cambio a las manifestaciones de los seguidores del grupo.

“El poder de ARMY hizo cambiar la decisión del Gobierno de Chile”, tituló el portal, al relatar que el Instituto Nacional de Deportes había rechazado inicialmente el arriendo debido a los posibles daños al césped y al peso de la estructura necesaria para montar el espectáculo.

Según el artículo, la decisión cambió después de que la productora presentara una propuesta técnica modificada. El Ministerio del Deporte explicó que “la decisión fue revertida luego de que los organizadores del concierto incorporaran una serie de modificaciones técnicas destinadas a proteger la infraestructura deportiva del estadio”.

La agrupación surcoreana ofrecerá tres presentaciones durante octubre, en el marco de una gira sudamericana que también considera conciertos en Bogotá, Lima y Buenos Aires. La noticia fue destacada en Corea del Sur como un hito dentro de la expansión internacional del grupo.

La repercusión del caso refleja la atención que generó la controversia fuera de Chile, especialmente por la presión pública ejercida por ARMY y las negociaciones técnicas que finalmente permitieron destrabar el uso del estadio sin dejar de lado la protección de su infraestructura.