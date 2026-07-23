Megarreforma abre nueva disputa municipal: Cerro Navia evalúa abandonar la ACHM por cambios al Fondo Común

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, anunció que propondrá al Concejo Municipal votar la salida de la comuna de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), cuestionando la postura adoptada por la organización frente a la megarreforma impulsada por el Gobierno y los cambios al Fondo Común Municipal.

La decisión se da luego de la aprobación en comisión mixta de una fórmula de compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones a la vivienda principal de adultos mayores, iniciativa que, según el jefe comunal, profundizaría las diferencias económicas entre comunas.

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“Ha traicionado a los municipios y a los más pobres de Chile. Independiente de si son alcaldes de derecha o de izquierda, las comunas más vulneradas se están viendo perjudicadas con estas modificaciones”, afirmó la autoridad comunal, apuntando también contra el presidente de la ACHM, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, por respaldar el proyecto.

Tamayo aseguró que la propuesta de retiro será presentada al Concejo Municipal durante la próxima sesión. “Nosotros no nos podemos quedar contemplando de brazos cruzados esta situación, sino que hay que tomar acción”, sostuvo.

FRANCISCO PAREDES Ampliar

La postura fue respaldada por otros alcaldes y alcaldesas de comunas como Maipú, Recoleta, Quinta Normal, Pudahuel, Lo Espejo, San Ramón y Renca, quienes también manifestaron reparos a la iniciativa y a la aprobación del informe de la Comisión Mixta.

La vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, cuestionó la distribución de los recursos contemplados en la reforma y afirmó que la fórmula generaría nuevas brechas territoriales.

Según sus cifras, mientras comunas como Las Condes recibirían más de $13 mil millones, Quinta Normal obtendría cerca de $59 millones y Cerro Navia alrededor de $4 millones.

El proyecto deberá ahora ser revisado por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, sin posibilidad de ingresar nuevas indicaciones, antes de convertirse en ley.