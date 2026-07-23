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Organismo emitió 7 alertas por irregularidades en apuestas durante el Mundial que la FIFA niega

Los avisos no alcanzaron niveles máximos de alarma. La FIFA descarta cualquier posibilidad de amaños durante la Copa del Mundo.

Información de

DW

Mario Vergara

Organismo emitió 7 alertas por irregularidades en apuestas durante el Mundial que la FIFA niega

Organismo emitió 7 alertas por irregularidades en apuestas durante el Mundial que la FIFA niega / Richard Heathcote - FIFA

Un organismo de supervisión internacional emitió siete alertas sobre posibles irregularidades relacionadas con las apuestas durante la Copa del Mundo, pero la FIFA, el organismo rector, no detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa.

El Grupo de Copenhague, respaldado por el Consejo de Europa, informó el miércoles mediante un comunicado que se registraron siete “avisos amarillos” a lo largo de los 104 partidos.

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Un aviso amarillo se emite cuando los indicios iniciales apuntan a posibles irregularidades que requieren un análisis más exhaustivo; esto no implica necesariamente que haya habido manipulación. El comunicado señaló que no se emitieron alertas naranjas ni rojas, las cuales representan advertencias de mayor gravedad.

Por su parte, la FIFA declaró el martes que su grupo de trabajo sobre integridad “no detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos en relación con ningún encuentro”.

el(DPA)

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