Hallan restos humanos enterrados en presunta casa de cautiverio del Tren de Aragua en Quinta Normal

La Policía de Investigaciones encontró restos óseos humanos enterrados a dos metros de profundidad en una vivienda de Quinta Normal que, según la investigación, era utilizada por la facción “Los Mapaches” del Tren de Aragua como una casa de cautiverio para secuestrar y torturar víctimas.

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación desarrollada junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público por el delito de asociación criminal.

El jefe de la Brigada Antisecuestros de la PDI, subprefecto Hassel Barrientos, señaló a CHV que las diligencias permitieron establecer que “podrían haber restos humanos o quizás personas inhumadas de forma ilegal en este lugar", por lo que se realizaron excavaciones que permitieron encontrar los restos.

De forma preliminar, la víctima correspondería a una persona con una denuncia por presunta desgracia presentada hace dos años.

Barrientos agregó que el inmueble también era utilizado para otros delitos, ya que “se subarrendaba habitaciones a inmigrantes, en su mayoría en condición migratoria irregular", además de ser empleado para la distribución de drogas y el comercio sexual.