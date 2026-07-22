;

Hallan restos humanos enterrados en presunta casa de cautiverio del Tren de Aragua en Quinta Normal

La víctima podría corresponder a una persona desaparecida hace dos años. El recinto además era usado para drogas, explotación sexual y arriendo ilegal.

Martín Neut

Policia de Investigaciones - PDI

Policia de Investigaciones - PDI / CBA

La Policía de Investigaciones encontró restos óseos humanos enterrados a dos metros de profundidad en una vivienda de Quinta Normal que, según la investigación, era utilizada por la facción “Los Mapaches” del Tren de Aragua como una casa de cautiverio para secuestrar y torturar víctimas.

El hallazgo se produjo en el marco de una investigación desarrollada junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público por el delito de asociación criminal.

Revisa también:

ADN

El jefe de la Brigada Antisecuestros de la PDI, subprefecto Hassel Barrientos, señaló a CHV que las diligencias permitieron establecer que “podrían haber restos humanos o quizás personas inhumadas de forma ilegal en este lugar", por lo que se realizaron excavaciones que permitieron encontrar los restos.

De forma preliminar, la víctima correspondería a una persona con una denuncia por presunta desgracia presentada hace dos años.

Barrientos agregó que el inmueble también era utilizado para otros delitos, ya que “se subarrendaba habitaciones a inmigrantes, en su mayoría en condición migratoria irregular", además de ser empleado para la distribución de drogas y el comercio sexual.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad