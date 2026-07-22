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VIDEO. Los Tenores analizaron la nueva polémica en Azul Azul por el “Caso Sartor”, y los refuerzos en Colo Colo y la UC

En el programa de este miércoles, el panel analizó también las esquirlas que aún deja la final de la Copa del Mundo.

Gonzalo Miranda

Los Tenores miércoles 22 de julio

Los Tenores miércoles 22 de julio

En la edición de Los Tenores de este miércoles de julio, nuestros panelistas comentaron la nueva polémica que sacude a Azul Azul por el “Caso Sartor”, así como la presentación del nuevo refuerzo para Fernanda Gago, Gonzalo Reyna.

Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Víctor “Tigre” Cruces y Carlos Costas analizaron también la molestia que existe en Colo Colo por la caída de Santiago Mele como refuerzo para el plantel, y la nueva búsqueda que tienen para encontrar otro arquero.

Además, analizaron las esquirlas que aún deja la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, la ausencia de refuerzos en la Universidad Católica y el arribo de O’Higgins a Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors por la Copa Sudamericana este jueves.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 22 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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