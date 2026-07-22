En la edición de Los Tenores de este miércoles de julio, nuestros panelistas comentaron la nueva polémica que sacude a Azul Azul por el “Caso Sartor”, así como la presentación del nuevo refuerzo para Fernanda Gago, Gonzalo Reyna.

Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Víctor “Tigre” Cruces y Carlos Costas analizaron también la molestia que existe en Colo Colo por la caída de Santiago Mele como refuerzo para el plantel, y la nueva búsqueda que tienen para encontrar otro arquero.

Además, analizaron las esquirlas que aún deja la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, la ausencia de refuerzos en la Universidad Católica y el arribo de O’Higgins a Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors por la Copa Sudamericana este jueves.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 22 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.