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Sistema frontal cobra nueva víctima en Atacama: hombre murió al intentar cruzar el río Copiapó

La víctima, un ciudadano boliviano, intentó cruzar el cauce durante la noche en Tierra Amarilla.

Nelson Quiroz

PDI

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Un hombre murió tras ser arrastrado por el caudal del río Copiapó en la comuna de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, en medio de las intensas lluvias que han afectado a la zona.

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía realizaron diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Copiapó, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), concurrieron al sector de Pabellón Bajo luego del hallazgo del cuerpo en la ribera del río.

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El comisario Andrés Bugueño explicó que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima sería un trabajador de un predio agrícola que, por causas que aún se investigan, intentó cruzar el río durante la noche. Sin embargo, fue arrastrado por la fuerza del caudal, incrementado por el sistema frontal que afecta a la región.

El cuerpo fue encontrado durante la madrugada y, al momento de las primeras diligencias, la identidad del fallecido aún no había sido confirmada.

Las pericias realizadas en el sitio del suceso permitieron descartar, de manera preliminar, la intervención de terceras personas. La principal hipótesis apunta a una muerte por asfixia por inmersión, la que deberá ser confirmada mediante la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal (SML).

Posteriormente, la Fiscalía de Atacama informó que la víctima corresponde a un hombre adulto de nacionalidad boliviana. El fiscal adjunto de Copiapó, Guillermo Zárate Chacana, señaló que se instruyó la concurrencia de la BH, peritos del Lacrim y funcionarios del SML, mientras que el caso será derivado a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional para apoyar a sus familiares.

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