;

Gobierno de Chile expresa “honda preocupación” por dichos de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua

El Ejecutivo defendió la democracia y llamó al régimen nicaragüense a garantizar procesos electorales libres, transparentes y periódicos.

Nelson Quiroz

2 de junio de 2026 / SANTIAGO Se realiza en el salon Montt Varas del Palacio de La Moneda, una reunion de sistema de inteligencia del Estado. En la imagen, Francisco Perez, Ministro de Relaciones Exteriores. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

2 de junio de 2026 / SANTIAGO Se realiza en el salon Montt Varas del Palacio de La Moneda, una reunion de sistema de inteligencia del Estado. En la imagen, Francisco Perez, Ministro de Relaciones Exteriores. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Gobierno de Chile manifestó este miércoles su “honda preocupación” por las declaraciones del gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, quien aseguró que en su país “no volverá a haber elecciones, en el marco del 47° aniversario de la Revolución Sandinista.

A través de un comunicado, la Cancillería afirmó que la realización de elecciones “libres, periódicas y transparentes” constituye un elemento esencial de la democracia representativa, tal como establece la Carta Democrática Interamericana.

ADN

CARACAS, VENEZUELA - JANUARY 10: President of Nicaragua Daniel Ortega waves at Palacio Federal Legislativo on January 10, 2025 in Caracas, Venezuela. Nicolas Maduro takes oath as president of Venezuela for a third consecutive term amidst tension in the country and a day after the opposition leader Maria Corina Machado was intercepted by governmental forces after taking part in an anti-government rally. Maduro claims to have won the election while the opposition leader Edmundo Gonzalez affirms he has won and, consequently, he is the legitimate president of Venezuela. (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / Jesus Vargas

En esa línea, sostuvo que afirmaciones como las realizadas por Ortega “comprometen el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus propias autoridades”.

Revisa también

ADN

Asimismo, el Ejecutivo reafirmó el compromiso de Chile con la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia en el continente, e instó al Gobierno de Nicaragua a garantizar el pleno ejercicio del derecho de sus ciudadanos a escoger libremente a sus autoridades mediante procesos electorales transparentes.

La declaración del Gobierno chileno surge luego de que Ortega anunciara que impulsará reformas legales para impedir que la oposición llegue al poder por la vía electoral. “Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno”, afirmó durante un acto oficial.

Sus palabras fueron interpretadas como un nuevo endurecimiento del régimen de cara a las elecciones previstas para 2027. Analistas y dirigentes opositores en el exilio sostienen que el anuncio supone un reconocimiento explícito del fin de la competencia electoral en Nicaragua, país que ya enfrentaba cuestionamientos internacionales por los comicios de 2021, cuando los principales precandidatos opositores fueron encarcelados antes de la votación.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad