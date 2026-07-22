Gobierno de Chile expresa “honda preocupación” por dichos de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua
El Ejecutivo defendió la democracia y llamó al régimen nicaragüense a garantizar procesos electorales libres, transparentes y periódicos.
El Gobierno de Chile manifestó este miércoles su “honda preocupación” por las declaraciones del gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, quien aseguró que en su país “no volverá a haber elecciones”, en el marco del 47° aniversario de la Revolución Sandinista.
A través de un comunicado, la Cancillería afirmó que la realización de elecciones “libres, periódicas y transparentes” constituye un elemento esencial de la democracia representativa, tal como establece la Carta Democrática Interamericana.
En esa línea, sostuvo que afirmaciones como las realizadas por Ortega “comprometen el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus propias autoridades”.
Revisa también
Asimismo, el Ejecutivo reafirmó el compromiso de Chile con la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia en el continente, e instó al Gobierno de Nicaragua a garantizar el pleno ejercicio del derecho de sus ciudadanos a escoger libremente a sus autoridades mediante procesos electorales transparentes.
La declaración del Gobierno chileno surge luego de que Ortega anunciara que impulsará reformas legales para impedir que la oposición llegue al poder por la vía electoral. “Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno”, afirmó durante un acto oficial.
Sus palabras fueron interpretadas como un nuevo endurecimiento del régimen de cara a las elecciones previstas para 2027. Analistas y dirigentes opositores en el exilio sostienen que el anuncio supone un reconocimiento explícito del fin de la competencia electoral en Nicaragua, país que ya enfrentaba cuestionamientos internacionales por los comicios de 2021, cuando los principales precandidatos opositores fueron encarcelados antes de la votación.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.