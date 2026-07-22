Gobierno de Chile expresa “honda preocupación” por dichos de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua

2 de junio de 2026 / SANTIAGO Se realiza en el salon Montt Varas del Palacio de La Moneda, una reunion de sistema de inteligencia del Estado. En la imagen, Francisco Perez, Ministro de Relaciones Exteriores. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Gobierno de Chile manifestó este miércoles su “honda preocupación” por las declaraciones del gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, quien aseguró que en su país “no volverá a haber elecciones”, en el marco del 47° aniversario de la Revolución Sandinista.

A través de un comunicado, la Cancillería afirmó que la realización de elecciones “libres, periódicas y transparentes” constituye un elemento esencial de la democracia representativa, tal como establece la Carta Democrática Interamericana.

CARACAS, VENEZUELA - JANUARY 10: President of Nicaragua Daniel Ortega waves at Palacio Federal Legislativo on January 10, 2025 in Caracas, Venezuela. Nicolas Maduro takes oath as president of Venezuela for a third consecutive term amidst tension in the country and a day after the opposition leader Maria Corina Machado was intercepted by governmental forces after taking part in an anti-government rally. Maduro claims to have won the election while the opposition leader Edmundo Gonzalez affirms he has won and, consequently, he is the legitimate president of Venezuela. (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / Jesus Vargas Ampliar

En esa línea, sostuvo que afirmaciones como las realizadas por Ortega “comprometen el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus propias autoridades”.

Asimismo, el Ejecutivo reafirmó el compromiso de Chile con la promoción y protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia en el continente, e instó al Gobierno de Nicaragua a garantizar el pleno ejercicio del derecho de sus ciudadanos a escoger libremente a sus autoridades mediante procesos electorales transparentes.

La declaración del Gobierno chileno surge luego de que Ortega anunciara que impulsará reformas legales para impedir que la oposición llegue al poder por la vía electoral. “Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno”, afirmó durante un acto oficial.

🇳🇮#AHORA - El momento en que el régimen de Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua no habrá más elecciones, con el fin de evitar que la oposición llegue al poder.pic.twitter.com/FFYkBAAVnf — DatoWorld (@DatosAme24) July 20, 2026

Sus palabras fueron interpretadas como un nuevo endurecimiento del régimen de cara a las elecciones previstas para 2027. Analistas y dirigentes opositores en el exilio sostienen que el anuncio supone un reconocimiento explícito del fin de la competencia electoral en Nicaragua, país que ya enfrentaba cuestionamientos internacionales por los comicios de 2021, cuando los principales precandidatos opositores fueron encarcelados antes de la votación.