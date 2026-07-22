Golpe al bolsillo tras las lluvias: ministro de Agricultura anticipa alzas temporales en frutas y verduras

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, aseguró que las intensas lluvias que han afectado a gran parte del país podrían provocar una escasez temporal y alzas de precios en algunas frutas y hortalizas, aunque descartó un desabastecimiento prolongado o daños estructurales en el sector agrícola.

En conversación con Emol Tv, la autoridad explicó que las principales dificultades derivan de los problemas de conectividad provocados por el sistema frontal, especialmente en las rutas que abastecen a los grandes centros urbanos.

21 de julio de 2026/FREIRINA Vista aérea del puente Maitencillo en la comuna de Freirina, tras el colapso que sufrió debido a la crecida del río Huasco por la activación de la quebrada Agua Verde, producto de las intensas lluvias que afectaron a diversas regiones del país. FOTO: LUCAS AGUAYO/AGENCIAUNO / Lucas Aguayo Ampliar

“Puede producirse por algunos días escasez de esos productos y eso naturalmente tiende a que aumenten los precios, pero son alzas muy circunstanciales que duran una semana o unos pocos días”, afirmó.

Campos indicó que las hortalizas como tomates, lechugas, acelgas y apios son las más expuestas, ya que muchas no han podido llegar a los mercados debido a los cortes de caminos. Como ejemplo, mencionó que la interrupción de la Ruta 5 Norte ha dificultado el traslado de tomates desde Arica hacia Santiago.

Pese a ello, enfatizó que el sector agrícola “no se ha visto afectado con un daño estructural significativo” y sostuvo que la agricultura está acostumbrada a enfrentar fenómenos climáticos de esta naturaleza.

El ministro también destacó el lado positivo de las precipitaciones, al señalar que permitieron recuperar embalses, napas subterráneas y praderas tras años de sequía. Incluso, aseguró que la disponibilidad de agua garantizaría la próxima temporada de riego y, en algunos casos, podría extenderse por hasta dos años.

Respecto de los agricultores afectados, informó que el Ministerio de Agricultura e INDAP realizan catastros para definir ayudas, mientras que quienes cuentan con seguro agrícola podrán activar esa cobertura. Además, recordó que existen recursos para entregar forraje, prorrogar créditos, habilitar nuevas líneas de financiamiento y apoyar la reconstrucción de infraestructura dañada, como invernaderos y sistemas de riego.