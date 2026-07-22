Junaeb entrega más de 13 mil raciones a siete regiones afectadas por el sistema frontal

Junaeb entrega más de 13 mil raciones a regiones afectadas por la emergencia climática

Este miércoles, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó que ha entregado más de 13 mil raciones de alimentación a personas afectadas por el sistema frontal que ha impactado a distintas regiones del país.

Según detalló la institución, el apoyo se ha desplegado en 42 albergues habilitados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío y La Araucanía.

Asimismo, Junaeb indicó que, con apoyo de Carabineros, sus equipos lograron llegar a sectores aislados de la Región de Atacama para entregar desayunos y almuerzos a familias afectadas por la emergencia climática.

Además de la alimentación destinada a las personas albergadas, la institución informó que también ha dispuesto raciones especiales para brigadistas que trabajan en las zonas afectadas.

Finalmente, desde Junaeb explicaron que el despliegue se realiza en coordinación con Senapred, organismo que solicita la asistencia alimentaria de acuerdo con las necesidades de los albergues habilitados durante la emergencia.