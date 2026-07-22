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Primera baja en el Ministerio del Deporte: Duco pide renuncia de la directora (s) del IND en medio de la polémica por BTS

La decisión se conoció tras el visto bueno al plan presentado por la productora para realizar tres espectáculos en el Estadio Nacional.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

La ministra del Deporte, Natalia Duco, solicitó la renuncia de la directora nacional subrogante del Instituto Nacional de Deportes (IND), Lorena Castillo, en medio de la controversia por la realización de los tres conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

Según La Tercera, la salida de la autoridad ocurre un día después de que el Ministerio del Deporte confirmara que aceptó la propuesta técnica presentada por la productora DG Medios para autorizar el uso del recinto, poniendo fin a semanas de incertidumbre sobre la realización de los espectáculos.

El debate se originó luego de que el IND rechazara inicialmente la solicitud al considerar que el plan no aseguraba la protección del césped ni la continuidad de la programación deportiva.

Tras la aprobación definitiva, la decisión también generó manifestaciones de seguidores de la banda surcoreana, quienes incluso protestaron frente a La Moneda y expresaron sus críticas a través de redes sociales.

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