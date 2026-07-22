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Megarreforma supera su último escollo: Comisión Mixta despacha último artículo pendiente

El informe será revisado por ambas cámaras para concluir el trámite que permitirá convertir la iniciativa en ley.

Martín Neut

Juan Espinoza

Agencia Uno

Agencia Uno

La Comisión Mixta del Congreso despachó este miércoles el único artículo pendiente del proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como megarreforma, dejando la iniciativa ad portas de completar su tramitación legislativa.

La instancia resolvió la norma relacionada con la compensación que recibirán los municipios por la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años, disposición que había sido derivada a esta etapa luego de no alcanzar el quórum requerido durante su votación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Con el acuerdo alcanzado, el proyecto deberá ser revisado nuevamente por ambas cámaras, que deberán pronunciarse sobre el informe de la Comisión Mixta para concluir su tramitación en el Congreso.

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