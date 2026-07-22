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Con 11 votos a favor: Comisión de la Cámara da luz verde a proyecto que amplía la legítima defensa para policías de franco

La iniciativa, impulsada por la bancada de RN, continuará su tramitación el 3 de agosto tras acordarse revisar indicaciones y renovar su urgencia.

Martín Neut

Cámara de Diputados

Cámara de Diputados / Hans Scott

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, el proyecto que amplía la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales y militares que actúen estando de franco. La iniciativa forma parte de la Agenda Naín-Retamal 2.0, impulsada por la bancada de Renovación Nacional.

La propuesta fue respaldada por 11 votos a favor y uno en contra. Tras un acuerdo entre los parlamentarios, la discusión en particular quedó fijada para el próximo 3 de agosto, luego de la semana distrital.

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El diputado Raúl Leiva (PS) respaldó que el proyecto continúe su tramitación, afirmando que “tiene que avanzar, hay que reforzar a Carabineros”. Asimismo, planteó aprobar la iniciativa en general para luego “presentar alguna indicación y votar en particular hasta total despacho".

“Ese tiempo muchas veces cuesta vidas”

En la sesión, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el Ejecutivo renovará la urgencia del proyecto y pidió resolver las observaciones antes de la próxima votación. “Todas las dudas las podamos aclarar con los equipos”, señaló.

Arrau sostuvo que la iniciativa busca entregar mayor certeza jurídica a las policías cuando intervienen fuera de servicio. “Cuando un carabinero (...) de franco actúa, tiene pocos segundos para reaccionar y si está dudando (...) perdemos tiempo y ese tiempo muchas veces cuesta vidas“, advirtió.

El proyecto modifica el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y militares que actúen en defensa propia o de terceros mientras se encuentren de franco.

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