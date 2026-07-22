Con 11 votos a favor: Comisión de la Cámara da luz verde a proyecto que amplía la legítima defensa para policías de franco

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, el proyecto que amplía la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales y militares que actúen estando de franco. La iniciativa forma parte de la Agenda Naín-Retamal 2.0, impulsada por la bancada de Renovación Nacional.

La propuesta fue respaldada por 11 votos a favor y uno en contra. Tras un acuerdo entre los parlamentarios, la discusión en particular quedó fijada para el próximo 3 de agosto, luego de la semana distrital.

El diputado Raúl Leiva (PS) respaldó que el proyecto continúe su tramitación, afirmando que “tiene que avanzar, hay que reforzar a Carabineros”. Asimismo, planteó aprobar la iniciativa en general para luego “presentar alguna indicación y votar en particular hasta total despacho".

“Ese tiempo muchas veces cuesta vidas”

En la sesión, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el Ejecutivo renovará la urgencia del proyecto y pidió resolver las observaciones antes de la próxima votación. “Todas las dudas las podamos aclarar con los equipos”, señaló.

Arrau sostuvo que la iniciativa busca entregar mayor certeza jurídica a las policías cuando intervienen fuera de servicio. “Cuando un carabinero (...) de franco actúa, tiene pocos segundos para reaccionar y si está dudando (...) perdemos tiempo y ese tiempo muchas veces cuesta vidas“, advirtió.

El proyecto modifica el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales y militares que actúen en defensa propia o de terceros mientras se encuentren de franco.