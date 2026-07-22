Con amplio respaldo: Cámara despacha a ley proyecto “Ordenemos las tarifas” que evita alza de 4% en las cuentas de la luz

La Sala de la Cámara de Diputados despachó este miércoles a ley el proyecto del Gobierno “Ordenemos las tarifas”, iniciativa que busca evitar un alza de 4% en las cuentas de la luz y establecer un mecanismo para saldar la deuda que mantienen los consumidores con las empresas distribuidoras.

La propuesta fue aprobada por 117 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones.

La iniciativa resuelve la deuda generada por el retraso en la publicación del decreto del Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, proceso que se postergó tras el estallido social y la pandemia.

Sin este proyecto, el cobro habría comenzado de forma inmediata con un impacto en las tarifas.

“Hemos hecho recogiendo mejoras que eran necesarias”

Tras la aprobación, la ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó que “no solamente hemos legislado el pagar la deuda (...) sino que lo hemos hecho recogiendo mejoras que eran necesarias", enfatizando que el proyecto también incorpora herramientas para enfrentar problemas energéticos y extiende el subsidio eléctrico durante 2027.

La deuda, estimada en US$900 millones, comenzará a pagarse entre 2028 y 2035 mediante un mecanismo similar al utilizado para saldar la deuda con las empresas generadoras.

“Cada uno de los chilenos va a ir pagando mes a mes”

“Una institución financiera va a pagar directamente la deuda completa con las distribuidoras y cada uno de los chilenos va a ir pagando mes a mes desde el 2028 hasta el 2035“, explicó la secretaria de Estado.

Además, la ley permitirá que la Comisión Nacional de Energía renegocie, por una sola vez, contratos de suministro con las empresas generadoras para buscar una reducción en las tarifas. “A partir de mañana nos ponemos a trabajar para que esta norma (...) entre en vigencia inmediatamente", afirmó Rincón.