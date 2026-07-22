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“Básicamente son imprevistos”: biministro Alvarado explica suspensión de la votación de la megarreforma en el Senado

La autoridad aseguró que el financiamiento para las zonas afectadas será cubierto con recursos públicos y que un eventual veto se evaluará al finalizar la tramitación.

Martín Neut

Claudio Alvarado

Claudio Alvarado / Oscar Guerra

Luego de que el Senado suspendiera la votación final de la megarreforma tras el retiro de la urgencia por parte del Gobierno, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, aseguró que la decisión respondió a situaciones puntuales y no profundizó en otras razones.

“Básicamente son imprevistos”, afirmó la autoridad al ser consultada por la postergación del último trámite legislativo de la iniciativa.

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Alvarado también respondió a las solicitudes para incorporar a las regiones afectadas por el reciente sistema frontal al plan de reconstrucción.

“Se van a disponer los recursos suficientes”

En ese sentido, sostuvo que el financiamiento no dependerá del proyecto y que el Ejecutivo dispondrá de recursos una vez evaluados los daños.

“Se van a disponer los recursos suficientes y necesarios” para apoyar a las personas, recuperar la infraestructura y avanzar en el retorno a la normalidad, aseguró.

Respecto de la posibilidad de ingresar un veto para modificar la iniciativa, el ministro indicó que esa alternativa será evaluada una vez finalizada la tramitación legislativa. “El tema de los vetos tenemos que resolverlo una vez que el proyecto se despache a ley”, señaló.

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