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Tribunal decreta prisión preventiva para Core del Biobío tras ser formalizado por una presunta violación

La Fiscalía de Concepción atribuye el hecho a una denuncia presentada por una mujer adulta y fijó cuatro meses para la investigación.

Martín Neut

Nicolás Medina

Consejero regional del Biobío, Alan Bastías

Consejero regional del Biobío, Alan Bastías

El consejero regional del Biobío Alan Bastías (exDemócratas) quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por el delito de violación, en una investigación por un hecho ocurrido en octubre de 2025 tras una celebración en la comuna de Chiguayante.

La denuncia fue presentada por una mujer adulta, lo que dio inicio a una indagatoria encabezada por la Fiscalía de Concepción junto a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. Según el Ministerio Público, durante la investigación se reunieron antecedentes científicos y declaraciones de testigos de contexto.

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La fiscal (s) de Concepción, Marcia Matus, explicó que se trata de “una denuncia por el delito de violación de una mujer adulta”, y detalló que el caso corresponde a un hecho ocurrido “en el contexto de una celebración ocurrida en la comuna de Chiguayante”.

Cuatro meses para la investigación

La persecutora indicó que la formalización se realizó tras una investigación “exhaustiva”, en la que se recopiló “evidencia científica, declaraciones de testigos de contexto” y otros antecedentes. El Ministerio Público imputó el delito bajo las circunstancias de fuerza o intimidación e incapacidad para oponerse, además de una agravante por abuso de confianza.

Matus señaló que solicitaron la prisión preventiva porque “el tribunal estimó dar lugar a la petición del Ministerio Público”, al considerar que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.

El Juzgado de Garantía de Chiguayante fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

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